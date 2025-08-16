Fundada en los años 40, "La Moraleja" es la urbanización más prestigiosa de Madrid, ubicada en una zona muy exclusiva de España y donde, según el diario ABC, vivirá Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador tras mudarse a este país junto con su hijo Jesús Ernesto.

De acuerdo con la inmobiliaria española Promora, "La Moraleja" es una de las zonas de Madrid preferidas de las "grandes fortunas", incluyendo "empresarios de éxito, embajadores, deportistas de élite y artistas". Además, asegura que sus residentes le han dado "mucha fama" convirtiéndola "en un referente del lujo en toda España".

En la nota del periódico español titulada “La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid”, se dice que Gutiérrez Müller habitará este exclusivo barrio, con lujos, jardines y campos de golf, mientras que su hijo de 18 años, estudiará probablemente en la Universidad Complutense de Madrid. Esta institución se ubica a unos 17 kilómetros de distancia de la codiciada residencia y donde se llega en aproximadamente 20 y 30 minutos en vehículo.

AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller en el último Grito de Independencia. Foto: Instagram @beatrizgutierrezmuller

En una consulta por la página oficial de la inmobiliaria española hecha por EL UNIVERSAL, se constató que actualmente hay 34 casas de lujo disponibles en La Moraleja con precios (ya convertidos de euros a pesos) que varían entre los 29 millones y hasta más de 400 millones de pesos. Además, afirma que no todas las viviendas se muestran en el buscador por "deseo expreso de sus propietarios", sin embargo, están en venta.

¿Dónde se ubica La Moraleja?

"La Moraleja" consta de 950 hectáreas, ubicado en el norte de Madrid, en el municipio de Alcobendas muy cerca del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas y del centro de la capital española.

Promora describe a La Moraleja como "un lugar seguro para vivir, y es muy popular entre las familias que buscan un sitio tranquilo cerca de la ciudad".

La inmobiliaria afirma que en esta zona se encuentran algunas de las calles "más caras" de la ciudad, donde es fácil encontrar "mansiones y chalets de ultra-lujo" que pueden superar hasta los 440 millones de pesos en precio de venta.

La Moraleja, opulenta zona donde vivirá Beatriz Gutiérrez Müller en Madrid, España (16/08/2025). Foto: La Moraleja

De acuerdo con su sitio oficial de La Moraleja, la urbanización se inició en los años 40 del sigo pasado, en un bosque que había formado parte de los bienes pertenecientes a la Corona de España.

Cuenta que los primeros datos que se conocen de la finca, ya con el nombre de La Moraleja, se remontan al reinado de Carlos III.

También, comparte que existen documentos históricos de los siglos XVIII y XIX que dejan ver un plano delimitando la extensión del predio nombrado "Bosque de La Moraleja", lo que hoy alberga la lujosa zona.

Los terrenos que actualmente forman La Moraleja se dividen en Zona Centro, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este, Zona Nordeste y Zona de Acceso.

Documentos históricos de los siglos XVIII y XIX que dejan ver un plano delimitando la extensión del predio nombrado "Bosque de La Moraleja" (16/08/2025). Foto: La Moraleja

Entre lujos, jardines y campos de golf

Entre los servicios que se ofrecen al ser residente de este lugar, se encuentran: Centros Educativos, centros comerciales, instalaciones deportivas y la capilla de las esclavas del sagrado corazón de Jesús.

El lugar alberga dos campos de 18 hoyos del Real Club de Golf La Moraleja, dos centros comerciales de nombre Plaza de La Moraleja y El Bulevar, así como una variedad de centros privados de enseñanza.

En cuanto a seguridad, se sabe que existe el "Departamento de Seguridad de la Moraleja" esto es, afirma el sitio oficial, "un amplio equipo de profesionales, dotados con medios de patrulla y desplazamiento, así como de seguimiento e identificación digital".

Club de Golf de La Moraleja, opulenta zona donde vivirá Beatriz Gutiérrez Müller en Madrid, España (16/08/2025). Foto: La Moraleja

Respecto al mantenimiento, existe "El departamento de Mantenimiento de la Entidad Urbanística de Conservación de La Moraleja" que consiste en una plantilla de 22 personas divididos por especialidades en busca de conservar la belleza de sus jardines y campos.

¿Qué famosos viven en La Moraleja?

De acuerdo con la inmobiliaria Promora, La Moraleja ha sido el lugar elegido por muchos famosos, por lo que se puede considerar que "es la urbanización más famosa de España".

Entre los famosos destacados que habitan o han vivido en este oasis, asegura que se encuentran:

Ava Gardner , una actriz de cine estadounidense fallecida en la década de los 90.

, una actriz de cine estadounidense fallecida en la década de los 90. El padre de Ana Obregón , una actriz, presentadora, modelo, guionista y bióloga española.

, una actriz, presentadora, modelo, guionista y bióloga española. Jugadores del Real Madrid como los futbolistas Karim Benzemá, Luka Modric, Rafael Varanne y Marcelo.

Karim Benzemá, Luka Modric, Rafael Varanne y Marcelo. Además de cantantes y artistas como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Amaia Salamanca y Norma Duval.

¿Beatriz Gutiérrez quiere ser española?

Beatriz Gutiérrez, también escritora, se encuentra de nuevo en el ojo público luego que se reportó que en marzo, supuestamente, solicitó la nacionalidad española.

De acuerdo con el diario español ABC, solicitó la nacionalidad "bajo el amparo de la ley de Memoria Democrática, de la nacionalidad española -por ser nieta de catalanes, por parte de madre, y de castellanos, por parte de padre-".

Además, afirma que "ABC ha podido confirmar por fuentes diplomáticas que la esposa del expresidente mexicano pidió el pasado mes de marzo el permiso de residencia para instalarse en Madrid".

Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y exprimera dama de México. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Y agrega que "esas mismas informaciones confirman que vendría ella, sin su marido, pero con su hijo, Jesús Ernesto, de 18 años".

En la misma nota sobre Beatriz Gutiérrez, el medio español revive la polémica entre México y España del 2019, cuando el entonces presidente López Obrador exigieron a la corona española que admitiera "su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista" y exigió una disculpa pública.

Hasta ahora, en ninguna de sus redes sociales la también escritora ha desmentido ni asegurado que solicitó la nacionalidad española, sin embargo, el pasado mes de mayo, posteó en redes: “Yo vivo en nuestro bello México”.

