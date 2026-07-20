La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en México operan alrededor de 250 agentes de agencias estadounidenses, quienes deben cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al tiempo que aseguró que su gobierno no busca una confrontación con Estados Unidos, sino mantener una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de expulsar a agentes estadounidenses que presuntamente realizan operaciones sin autorización en territorio nacional.

En respuesta, recordó que tras el caso ocurrido en Chihuahua, su administración solicitó a la Embajada de Estados Unidos el retiro de agentes que operaban sin permiso del gobierno mexicano.

“Cuando ocurrió lo de Chihuahua, nosotros pedimos a la embajada que retirara a los agentes que no tenían permiso… Y en efecto, dejaron el país”, afirmó.

Lee también Sheinbaum prevé aprobación en este año a reforma para regular uso de redes sociales; "tenemos tiempo", señala

Sheinbaum explicó que actualmente existen alrededor de 250 agentes de distintas agencias extranjeras acreditados en México y precisó que todos deben ser autorizados por un comité del Gabinete de Seguridad, el cual evalúa las solicitudes presentadas por las embajadas.

[Publicidad]

Detalló que dichos agentes, ya sean de migración, inteligencia o seguridad, tienen la obligación de informar mensualmente sobre las actividades que realizan en el país.

“Todos tienen que cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional… tienen que ser aprobados por un comité del Gabinete de Seguridad y cada mes tienen que estar informando cuál es su actuación en México”, señaló.

La Presidenta indicó que el problema surge cuando funcionarios del gobierno estadounidense ingresan al país para realizar operaciones sin notificar a las autoridades mexicanas, como ocurrió en el caso de Chihuahua, el único que, dijo, tiene identificado su administración.

[Publicidad]

Lee también Profeco reconoce a tiendas de autoservicio por venta de canasta básica en menos de 910 pesos; diésel está en 27.06 en promedio

No obstante, Sheinbaum subrayó que su gobierno privilegiará la vía diplomática para resolver este tipo de diferencias y descartó una política de confrontación con Washington.

“Nosotros no buscamos una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Eso es muy importante, porque es mejor siempre usar la vía diplomática”, sostuvo.

[Publicidad]

Aclaró que mantener una relación de cooperación no implica tolerar violaciones a la soberanía nacional ni guardar silencio cuando existan desacuerdos con el gobierno estadounidense.

La titular del Ejecutivo señaló que, cuando México considera que existe una actuación indebida, utiliza los mecanismos diplomáticos disponibles, como notas diplomáticas o contactos directos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado.

Lee también Tenemos varias cosas pendientes: Sheinbaum a Trump tras clausura del Mundial 2026; espera una llamada o reunión

[Publicidad]

Asimismo, afirmó que esa postura también aplica en temas como comercio, seguridad y solicitudes de extradición, donde insistió en que ambos países deben actuar bajo principios de reciprocidad.

“No queremos una confrontación, sino buscar siempre los mecanismos de una buena relación”, concluyó.

em/apr