, embajador de Estados Unidos en México, asistió a la primera sesión de (SCJN) electa por voto popular.

En sus redes sociales, el embajador Jonhson compartió un vídeo en el que se encontró en la SCJN con los ministros y las ministras, además con otros funcionarios, gobernadores y secretarios de Estado como Marcelo Ebrard y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

"Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación", expresó.

En el vídeo que compartió, al diplomático estadounidense se le observa caminar por los pasillos de la Corte y saludar, entre otros, al fiscal Alejandro Gertz Manero y a la consejera jurídica de Presidencia,

