Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, asistió a la primera sesión de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electa por voto popular.

En sus redes sociales, el embajador Jonhson compartió un vídeo en el que se encontró en la SCJN con los ministros y las ministras, además con otros funcionarios, gobernadores y secretarios de Estado como Marcelo Ebrard y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

"Confiamos en su éxito para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación", expresó.

Lee también Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

En el vídeo que compartió, al diplomático estadounidense se le observa caminar por los pasillos de la Corte y saludar, entre otros, al fiscal Alejandro Gertz Manero y a la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc