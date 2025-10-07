El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, que busca combatir las prácticas de huachicol fiscal en México.

Se avaló por 338 votos a favor y 129 en contra tras una confrontación entre opositores y morenistas, luego de que legisladores del PRI, PAN y MC denunciaron que la reforma es recaudatoria, resulta severa para los agentes aduanales, y pone en riesgo la competitividad del país, mientras que las y los congresista de Morena, PT y PVEM, aseguraron que dicha modificación permitirá poner orden y legalidad al comercio en México.

Durante el debate, el diputado Christian Mishel Castro Bello, del PRI, sostuvo que la reforma resulta inconvencional Y contraviene el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercios, que prohíbe imponer sanciones severas por infracciones leves.

“Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la falta. Estas multas no previenen el combate a la corrupción ni atacan el contrabando, son solo mecanismos punitivos cuyo único fin es buscar una mayor recaudación para el Estado a costa de los bolsillos de la gente”, indicó.

Por su parte, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, consideró que la reforma va cargada de una “sobreregulación”: “Lo que hoy proponen puede frenar la productividad y el nearshoring, y un sector que representa más de un tercio del producto interno bruto del país. Si la reforma pasa como está, México puede perder inversiones y empleos, porque nadie invierte donde sobre trámites y falta certeza”.

En respuesta, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la cámara baja, Reginaldo Sandoval, dijo que sí resulta urgente endurecer las obligaciones de los agentes aduanales, y explicó que de las 860 patentes vigentes a la fecha, la ANAM ha tramitado la cancelación de 60, y se ha detectado que 584 agentes aduanales han realizado operaciones irregulares.

“Va en el centro de esta iniciativa el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la rectoría del Estado. No hay ninguna razón para votarlo en contra, los que voten en contra es que apoyan la corrupción, sin ninguna duda”, aseveró.

Del PAN, Federico Döring Casar dijo que en realidad, a la fecha solo a ocho agentes aduanales se les ha podido acreditar que tienen una responsabilidad con el huachicol fiscal; “ni siquiera el 1% de los agentes aduanales. Solo vienen a culpar a los agentes aduanales de la corrupción de su partido”, reviró.

La reforma a la Ley Aduanal sufrió cinco modificaciones a la propuesta presidencial, entre las que destaca que las patentes de agentes aduanales ya no serán vitalicias, sino que tendrán vigencia de veinte años prorrogable hasta 40 años, y que los agentes estarán obligados a certificarse cada tres años.

“Con este dictamen mejoramos una ley que no se había actualizado de fondo para combatir la corrupción, y ese es un paso en la dirección correcta, para que el comercio internacional tenga una nueva etapa, caracterizada por el orden, la legalidad, la responsabilidad y el combate a las malas prácticas que han lastrado, durante muchos años, este sector de la economía”, señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Altamirano.

La reforma también establece la creación de un Consejo Aduanero facultado para autorizar o rechazar el otorgamiento de la patente de agente aduanal, además de los procedimientos de Inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción; se faculta a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para realizar labores de inspección, fiscalización, recaudación y vigilancia de las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para expedir patentes de agente aduanal, y para promover únicamente el despacho de mercancías cuyas fracciones arancelarias se autoricen en forma expresa.

La reforma también obliga a los agentes aduanales a presentar anualmente la información relativa a su evolución patrimonial; obliga a quienes introduzcan mercancías al territorio nacional a llevar control de inventarios de forma permanente; mientras que los bancos autorizados para operar cuentas aduaneras, tendrán la obligación de presentar una declaración mensual en la que manifiesten el nombre y RFC de los usuarios de las cuentas aduaneras, así como las cantidades transferidas a la cuenta del importador y de la Tesorería de la Federación.

Finalmente, se endurecen las multas para quienes introduzcan mercancía prohibida o no comprueben el cumplimiento de las regulaciones, que será de entre el 250% al 300% del valor comercial de las mercancías importadas… anteriormente, dicha multa oscilaba entre el 70% al 100%.

También se crea una multa de hasta 8 ml pesos por cada diez días que no se presenten los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras del pedimento; y una nueva multa por hasta 2 millones de pesos cuando las empresas importadoras o exportadoras no comprueben el cumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetas.

