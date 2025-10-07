Elementos de la Secretaría de Marina junto con otras autoridades arrestaron a nueve personas en el municipio Elota, Sinaloa

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de inteligencia en el poblado La Cruz, municipio de Elota, donde los navales arrestaron a los presuntos trasgresores de la ley.

También aseguraron un vehículo, 15 armas largas, 96 cargadores y 283 cartuchos de diferentes calibres y 17 piezas de equipo táctico.

Lee también Abaten a 5 presuntos criminales en operativo tras la muerte de un policía de Sinaloa: Harfuch; aseguran armamento exclusivo del Ejército

A los hoy detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará su situación jurídica.

En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), FGR y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las dependencias reiteraron el compromiso que tiene con las familias para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las presuntas organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

Lee también Rancho Izaguirre, investigación que avanza a paso lento tras siete meses; 19 detenidos y ninguna víctima identificada

Detienen a nueve personas en Elota, Sinaloa; les aseguran armas, cargadores y equipo táctico este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Especial

Detienen a nueve personas en Elota, Sinaloa; les aseguran armas, cargadores y equipo táctico este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc