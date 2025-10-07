Más Información

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Elementos de la junto con otras autoridades arrestaron a nueve personas en el municipio Elota, Sinaloa

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de inteligencia en el poblado La Cruz, municipio de Elota, donde los navales arrestaron a los presuntos trasgresores de la ley.

También aseguraron un vehículo, 15 armas largas, 96 cargadores y 283 cartuchos de diferentes calibres y 17 piezas de equipo táctico.

Lee también

A los hoy detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República () quien determinará su situación jurídica.

En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), FGR y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las dependencias reiteraron el compromiso que tiene con las familias para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las presuntas organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

Lee también

Detienen a nueve personas en Elota, Sinaloa; les aseguran armas, cargadores y equipo táctico este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Especial
Detienen a nueve personas en Elota, Sinaloa; les aseguran armas, cargadores y equipo táctico este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Especial
Detienen a nueve personas en Elota, Sinaloa; les aseguran armas, cargadores y equipo táctico este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Especial
Detienen a nueve personas en Elota, Sinaloa; les aseguran armas, cargadores y equipo táctico este martes 7 de octubre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses