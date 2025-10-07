Más Información

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados emitió la en materia de extorsión, que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia.

La Cámara baja recibió los votos favorables de 25 Congresos locales, por lo que después de la declaratoria, fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.

“Se emite la siguiente declaratoria: el , en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el inciso A, de la Fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”, manifestó , presidenta de la Mesa Directiva.

Lee también:

Los Congresos que aprobaron la reforma constitucional, fueron los de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras del , en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento del 57% en tan solo seis años.

El señala que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas con un costo superior a 124 mil millones de pesos equivalentes al 0.51 del Producto Interno Bruto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses