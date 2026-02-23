Más Información

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados realizó una sesión de trabajo del Subgrupo del Régimen Fiscal para Frontera Sur y Polos de Desarrollo, en la que fue presentada la iniciativa para reformar el Código Fiscal, a fin de establecer una Zona Estratégica Fronteriza Insular que otorgue a las islas de la aplicación de una tasa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 8%, en lugar del 16%, entre otras medidas fiscales.

En el encuentro, en el que estuvo presente el Presidente de dicha Comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), así como representantes de cámaras empresariales, industriales, sindicatos y de los municipios de Quintana Roo, se puntualizó que la propuesta busca abaratar costos, que en el corto plazo beneficiarán a los turistas y habitantes locales, quienes pagarán menos por los productos y servicios.

"Esta propuesta es un reconocimiento a la aportación de Quintana Roo a nuestro país, al sector empresarial, trabajadoras y trabajadores. Es una forma de cumplir y dar resultados directos, que permitan más crecimiento": explicó la diputada Marybel Villegas Canché, quien fue nombrada coordinadora de dicho subgrupo de trabajo.

Detalló que la incorporación de la figura de Zona Estratégica Fronteriza Insular permitirá reducir asimetrías competitivas en la frontera sur, e incentivar inversión y reinversión productiva, además de ampliar la formalidad económica y fortalecer la base gravable a través del dinamismo regional, y principalmente, consolidar la soberanía económica en territorios estratégicos de frontera.

De aprobarse, las islas tendrían la aplicación de una tasa reducida del del 8%, en lugar del 16% general, y estímulos en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a combustibles en regiones fronterizas.

"No se trata de un privilegio, es una actualización necesaria que permitirá un equilibrio Norte-Sur con la actualización del Código Fiscal. Nuestra gente de Cozumel, Isla Mujeres y Holbox se verá beneficiada directamente": concluyó Marybel Villegas.

