Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, "Lexus", presunto líder de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo y ocho de sus cómplices detenidos por el Ejército en Tamaulipas fueron vinculados a proceso por un juez de control, quien les ratificó la prisión preventiva oficiosa por delitos de portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En continuación de la audiencia inicial, el Ministro Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba para procesar a los imputados detenidos hace unos días por el Ejército y la Guardia Nacional, en un operativo efectuado en el Ejido Sandoval, municipio de Matamoros, donde se les aseguraron armas de fuego, granadas, lanzacohetes, cartuchos, cargadores, equipo táctico, droga y vehículos.

La Fiscalía General de la República informó que el juez de la causa dictó vinculación a proceso a "El Lexus" por los delitos de portación de armas de fuego y de granada de mano, posesión de cargadores y cartuchos, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Para Elihud “N”, por los mismos ilícitos, excepto el de portación de granada de mano.

En cuanto a Pedro “N” y Pedro Azael “N”, por posesión de cartuchos y de cargadores también de uso exclusivo; en el caso de Pedro “N”, además por portación de armas de fuego de uso exclusivo.

En tanto que para Kevin “N” y Luis “N”, por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; César “N” y Ángel “N”, por los dos primeros ilícitos citados, más el de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Respecto a José “N”, por portación de arma de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo, así como posesión simple de marihuana, precisó la FGR.

Agregó que a las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

