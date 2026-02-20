La Guardia Nacional (GN) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a una persona presuntamente relacionada con un cargamento de madera aserrada de pino que era transportado sin documentos que acrediten su legal procedencia. El producto forestal y el vehículo fueron asegurados por la GN.

La dependencia informó que el aseguramiento se realizó el 16 de febrero de 2026, cuando elementos de la Guardia Nacional detuvieron un camión tipo torton, con placas del Servicio Público Federal, que circulaba sobre la autopista México–Acapulco, a la altura del kilómetro 70, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, con dirección a la Ciudad de México.

Al solicitar la documentación que acreditara la legal procedencia del producto forestal, el conductor no presentó los permisos correspondientes, por lo que el vehículo, la carga y la persona fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación en Cuernavaca.

“Inspectores de la Profepa en Morelos realizaron la identificación y cubicación del material, determinando que se trata de madera aserrada de pino, consistente en dos mil 833 tablas, con un volumen total de 32.991 m³. El peritaje técnico en materia forestal se integrará a la carpeta de investigación correspondiente”, indicó.

El producto forestal y el vehículo fueron asegurados por la Guardia Nacional. Foto: GN

Mencionó que el estado de Guerrero tiene zonas críticas forestales de atención prioritaria para la Profepa y es uno de los principales proveedores de madera hacia el centro del país, donde el Estado de Morelos representa un punto estratégico de tránsito hacia la capital del país.

“Por ello, se ha reforzado la coordinación con la Guardia Nacional para fortalecer la inspección y vigilancia del transporte de materias primas forestales provenientes de Guerrero y de entidades como Oaxaca, Estado de México, Puebla, Veracruz y Michoacán”, detalló la dependencia.

Expresó que el Ministerio Público inició el procedimiento penal para determinar la responsabilidad legal correspondiente, con base en los dictámenes técnicos y demás elementos de prueba. Estos hechos pueden constituir una infracción a lo establecido en el artículo 155, fracción XV, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como al artículo 419 del Código Penal Federal.

“La Profepa mantendrá acciones permanentes de inspección y vigilancia en coordinación con las autoridades de seguridad, a fin de combatir el aprovechamiento y transporte ilegal de recursos forestales y proteger el patrimonio natural del país”, aseguró a través de un comunicado.

