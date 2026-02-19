Más Información

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de droga y alhajas, por su presunta participación en el a una joyería de la colonia Centro, registrado el pasado 16 de febrero.

La SSC informó que tras tener conocimiento del robo, se implementaron trabajos de investigación para ubicar a los del negocio ubicado en la calle de Tacuba.

De esta manera, los policías identificaron la zona de movilidad de uno de los presuntos responsables, en calles de la colonia Guerrero, por lo que se implementaron vigilancias en la zona.

Durante uno de los recorridos, policías ubicaron a uno de los sospechosos cuando estaba a bordo de una motocicleta y manejaba lo que parecían ser bolsas con droga.

Los oficiales se acercaron y le realizaron una revisión al sospechoso mediante la cual le encontraron 36 bolsas con aparente marihuana, 75 bolsas con posible cocaína, 11 cadenas y una esclava.

Al sujeto le fueron decomisadas drogas y joyería. Foto: Especial
Por lo anterior, el sujeto fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La SSC afirmó que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo calificado.

