El número de armas aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México ha ido disminuyendo durante los años 2022, 2023 y 2024, con un total de mil 588, mil 296 y 890, en cada año.

De acuerdo con los datos proporcionados por la FGR vía transparencia, solicitados por EL UNIVERSAL, el aseguramiento de armas fue menor de 2022 a 2024, pues la reducción de lo asegurado fue de 698 armas, lo que equivale a 43.9% menos.

La FGR explicó que a partir del año 2020 “se incluyen armas cortas y largas aseguradas en el ámbito federal y estatal. No se incluyen registros de las armas en las que se desconoce la entidad del aseguramiento y tipo de arma”.

Para David Saucedo, experto en seguridad, esta reducción obedece a tres razones: que las armas decomisadas son puestas en venta por elementos de seguridad pública corruptos, la disminución de operativos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México para el canje de armas y la reducción de la violencia en la capital.

“En parte, el registro de armas que se da por parte de las autoridades, no se registra del todo, y esas armas, que se decomisan pero no se registran, son después vendidas en el mercado negro; entonces yo diría que esa reducción de las armas que son casi 500 armas menos tiene que ver con la venta en el mercado negro que hacen las autoridades corruptas cuando hay un decomiso; tiene además que ver con que la Sedena redujo las ferias de canje de armas, estos operativos que se han realizado en la Ciudad, y tiene que ver con la reducción de la violencia homicida en la Ciudad”, explicó el experto.

El especialista opinó que las cifras de armas decomisadas por la FGR son poco significativas, si se ven en los decomisos realizados por día.

“El problema de las autoridades cuando nos dan estos datos es que no nos pone en términos relativos, en primer término, hacemos la división y 890 armas (aseguradas en 2024) entre 12 meses y 30 días, nos da 2.5 armas al día en toda la Ciudad. La calidad del impacto es nada”.

Y agregó que “ya sea en el 2022 o en el 2024 la cifra es insignificante, no hace ninguna diferencia”.

Afirmó que el número de armas aseguradas es menor a lo que se vende en la capital.

“En Tepito fácilmente se venden 100 armas al día. El número de decomisos está por debajo de la cifra de comercialización en la Ciudad de México”, expuso.