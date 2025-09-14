Más Información
“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa
'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano
Fey cantó el Himno Nacional Mexicano para Canelo en privado ante la prohibición de la organización de hacerlo en el ring
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la policía municipal detuvieron en la colonia La Presa a Fernando “N”, “El Hacha”, por portación y acopio de arma prohibida.
El sujeto es considerado objetivo prioritario, generador de violencia y supuesto integrante de la banda de “Los Masse”.
Los uniformados realizaban recorridos en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, policías municipales y Marina detectaron en avenida Ignacio Pichardo Pagaza, a un hombre, quien aparentemente portaba un arma, por lo que le marcaron el alto.
Lee también Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez
Los efectivos realizaron una revisión a “El Hacha” y le hallaron una pistola marca Ruger, calibre 380, con cinco cartuchos útiles, además portaba 19 dosis en cápsula de cocaína en piedra y 2 bolsitas de plástico transparentes tipo ziploc con piedra, al parecer cristal, con 4.5 y 3.5 gramos cada una.
“El Hacha”, fue detenido por la portación de arma y delitos contra la salud, y presentado ante el Ministerio Público, donde se le confirmó como un objetivo prioritario.
De acuerdo a las investigaciones, es generador de violencia en la región de La Cañada, está vinculado a varios homicidios en Ecatepec, así como extorsión, cobro de piso y considerado brazo armado del grupo de “Los Masse”.
Las Autoridades señalaron que con esta detención suman al menos cinco sujetos vinculados a esa organización criminal asegurados por la policía de Ecatepec y Fuerza de Tarea Marina, como objetivos prioritarios por ser un grupo dedicado al robo de vehículo con violencia y despojo.
Así como delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (extorsión), tráfico, acopio y uso de armas de fuego exclusivas de las fuerzas armadas.
mahc/LL