Autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en la en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, donde fueron detenidos cuatro hombres y aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana.

De acuerdo a las investigaciones, la principal actividad de la célula criminal se centra en el desarrollo de invernaderos de producción, cosecha, distribución y venta de marihuana de diseño a nivel transnacional, con operaciones en Costa Rica y Guatemala.

En la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, fue arrestado Sergio Cano Correa, “D3”, de 33 años, líder de una célula delictiva relacionada con “La Familia Michoacana” con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac de la Ciudad de México.

Lee también Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Así como en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl del Estado de México, además de Guerrero y Sinaloa.

También fueron detenidos Patricio Daniel Hernández Ruiz, “Smog”, de 41 años, Paolo Josué Zavala Zavala, de 27 años, y Francisco Javier Valencia Ordóñez, de 34 años.

En la alcaldía Iztacalco los uniformados aseguraron un invernadero de marihuana, hallaron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amarillo, una báscula digital y mil 153 plantas de marihuana.

En un domicilio en la alcaldía Benito Juárez, que era utilizado como bodega de drogas, se hallaron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Invernadero de Marihuana. Foto: Especial.

El Gabinete de Seguridad informó que, en continuidad a investigaciones sobre una célula delictiva dedicada al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana de diseño, se implementaron diferentes técnicas para recopilar información, lo que permitió identificar al líder de la organización.

Lee también Marina asegura 330 kilos de marihuana en puerto de Veracruz; iba a exportarse vía marítima

Los agentes de seguridad identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal, lo cuales eran utilizados como bodegas e invernadero de marihuana, fue así que los datos de prueba recopilados se entregaron a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios.

A los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta con autoridades locales, para detener a generadores de violencia que causan daño a la sociedad e impedir que drogas lleguen a las calles.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país.

¿Qué pasa con la droga?

De acuerdo con reportes de agentes de investigación, la hierba hallada en el invernadero era producida y empaquetada lista para su venta. Ahí mismo se logró la detención de quien desarrollaba, para "La Unión Tepito", invernaderos para la producción, cosecha y distribución de esta droga.

Según las indagatorias, llamó la atención que este mismo producto se encontró en los puntos tolerados de consumo de marihuana.

En esos sitios, "La Unión Tepito", tenía a vendedores del producto e incluso, han identificado que organiza “protestas” cada vez que las autoridades capitalinas quieren desmantelar estos lugares permitidos exclusivamente para fumar marihuana.

Hallan invernadero con más de mil plantas de marihuana en Iztacalco. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL