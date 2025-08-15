Más Información

La Secretaría de Marina () aseguró aproximadamente 330.2 kilogramos de marihuana en la aduana del , que pretendía ser exportada vía marítima.

Derivado de una inspección de rutina, elementos de la Armada, en conjunto con la Aduana Marítima, detectaron una mercancía declarada como “congelador horizontal tipo cofre”, la cual iba a exportarse en un buque.

Al realizar la revisión con equipo especializado, el personal observó variaciones en la densidad de las imágenes analizadas durante su escaneo, por lo que realizó una inspección visual y física, con la asistencia de un de la Marina y un sensor canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con lo cual se detectó la droga que estaba oculta en diversos paquetes confeccionados con cinta canela.

Los aproximadamente 330.2 kilogramos de marihuana y el material asegurado, fueron puestos a disposición ante las autoridades ministeriales para la investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Decomiso de marihuana en puerto de Veracruz. Foto: Especial
Decomiso de marihuana en puerto de Veracruz. Foto: Especial

