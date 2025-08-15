Más Información
Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice
Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto
Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN
México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones
La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente 330.2 kilogramos de marihuana en la aduana del puerto de Veracruz, que pretendía ser exportada vía marítima.
Derivado de una inspección de rutina, elementos de la Armada, en conjunto con la Aduana Marítima, detectaron una mercancía declarada como “congelador horizontal tipo cofre”, la cual iba a exportarse en un buque.
Al realizar la revisión con equipo especializado, el personal observó variaciones en la densidad de las imágenes analizadas durante su escaneo, por lo que realizó una inspección visual y física, con la asistencia de un binomio canino de la Marina y un sensor canino de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con lo cual se detectó la droga que estaba oculta en diversos paquetes confeccionados con cinta canela.
Lee también Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario
Los aproximadamente 330.2 kilogramos de marihuana y el material asegurado, fueron puestos a disposición ante las autoridades ministeriales para la investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina (Semar).
Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr