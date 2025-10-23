La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que el derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec, en Veracruz, fue debido a un deslave que ocurrió después de las fuertes lluvias en esa entidad.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que se realizará una investigación sobre esta fuga, y afirmó que se tomaron todas las medidas para controlar esa contaminación.

“Pemex cerró las válvulas, pero de todas maneras hubo una salida importante de hidrocarburos y hay tres empresas contratadas especializadas para el saneamiento. Se tomaron medidas para cerrar la salida de agua potable de esta zona, se están mandando pipas, particularmente a Tuxpan, y se están tomando todas las medidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 23 de octubre de 2025

“La razón o la causa -que tiene que haber una investigación- es que hubo un hubo un deslave que no ocurrió justamente el día de las lluvias más fuertes, sino que ocurrió después y vino la fuga. Pero de todas maneras se tienen que analizar las causas y se están tomando todas las medidas para controlar esta contaminación”, explicó.

Un derrame de hidrocarburo proveniente de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado afectaciones en el río Pantepec y ya alcanzó el río Tuxpan, alertando a autoridades y comunidades cercanas.

A través de sus redes sociales, Pemex informó que se han instalado dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial para mitigar el impacto en la zona afectada. Además, personal especializado trabaja en la colocación de tres barreras adicionales para reforzar la contención y facilitar la recuperación del hidrocarburo derramado.

