Un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, dictó condena de ocho años de prisión a José Luis Hernández López, alias "El Bad Boy" o "Abatar", identificado como pionero en el uso de drones con explosivos improvisado para el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportara las pruebas suficientes, el juzgador declaró al sentenciado culpable del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de acopio y tráfico de armas.

José Luis Hernández, "El Bad Boy" o “Abatar”, fue detenido en noviembre de 2021, en inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por agentes de la FGR, quienes le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito referido.

Lee también Cae operador financiero de "Los Chapitos" en BCS; fue detenido con armas exclusivas de las Fuerzas Armadas

Posteriormente, el juez de la causa le impuso dicha pena de cárcel que cumple en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS" en Ocampo, Guanajuato, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las investigaciones del caso, "El Bad Boy" colaboró para el Cártel de Santa Rosa de Lima, hasta que su fundador, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", fue detenido.

Después, se integró a las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el que se dedicó al manejo y preparación de drones con cargas explosivas artesanales para usarlos contra los grupos rivales.

Lee también Tras ataque armado, Semar decomisa drogas, vehículos y armas en Arteaga, Michoacán; agresores huyeron

En agosto de 2021, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra "El Bad Boy" por su probable implicación en la venta de armas de fuego y drogas en el municipio de Ecatepec, derivado de una denuncia anónima.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc