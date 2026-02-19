Más Información

Alberto Treviño Rodríguez, administrador único de la empresa Viplast, S.A. de C.V, fue condenado por un juez federal a seis años de y al pago de seis millones 300 mil pesos de reparación del daño al Estado mexicano por defraudación fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (), Treviño Rodríguez fue declarado culpable de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, luego de comprobarse que omitió el .

Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Querétaro, la persona mencionada, en su carácter de administrador de dicha empresa, no pagó impuestos y declaró cantidades menores a las que legalmente le correspondían, pese a haber realizado actividades con terceros por un monto superior a 19 millones de pesos, ocasionándole con ello un perjuicio económico significativo al fisco federal.

Por lo que, un juez federal le impuso condena de seis años de prisión y el pago de los más de seis millones como reparación del daño.

Asimismo, ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como amonestación pública.

