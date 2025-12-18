Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México el programa "25 para el 25", cubanos agradecieron la entrega gratuita de libros a los y las jóvenes de 15 a 30 años de Cuba.

El canciller de ese país, Bruno Rodríguez, celebró el acto en La Habana donde se entregaron los libros a las juventudes cubanas y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la impresión y entrega de literatura latinoamericana.

"Forma parte de la consolidación y promoción de la integración entre los pueblos de Nuestra América", dijo el canciller.

La Embajada de Cuba en México destacó que desde el Capitolio Nacional, jóvenes cubanos se sumaron a este proyecto latinoamericano "por la cultura, la lectura y el pensamiento crítico".

Entrega de libros del programa "25 para el 25" a jóvenes cubanos. Foto: Especial

"¡Menos bombas, más libros!", dijo la embajada cubana.

Luego que la administración de Donald Trump hizo llamado al gobierno de Mexico para que reconsidere su apoyo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la relación con la isla se mantendrá y dijo que es una "decisión soberana".

"Esa relación siempre ha sido una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. No tiene porqué influir en la relación México-Estados Unidos y nuestra posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos.

"Los pueblos no tienen porque sufrir, el bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

