Con la imagen de decenas de jóvenes que se arremolinaban en una carpa para intentar conseguir títulos de la colección "25 para el 25" que los trabajadores del Fondo de Cultura Económica entregaban, incluso, lanzaban, y en medio una lluvia intensa que apresuró el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum; así terminó la primera entrega en el Zócalo de la Ciudad de México de una colección que ha costado 25 millones de pesos.

El caos y la desorganización reinó en la fiesta "latinoamericana" que organizó el director general del Fondo que tuvo al Zócalo como epicentro de la calificada como "la operación más grande a nivel universal de fomento a la lectura” y cuya propaganda tanto en México como en todos los países donde hoy comenzó a entregarse la definieron como “un momento histórico continental”. El Dios Tláloc le arruinó el "magno evento" a Taibo II. Las mesas que, antes de las cuatro estaban colmadas de libros, quedaron arrumbadas, los cajas de cartón sirvieron a algunos estudiantes de sombrillas, la tan ansiada entrega de la colección que les "cambiará la conciencia" a los jóvenes acabó chorreando e inundada, y cientos de jóvenes terminaron desencantados, en lugar de encantados, pese al sueño latinoamericano.

Aunque varios de los estudiantes llegaron a las tres de la tarde, tal y como los citaron desde sus escuelas a cambio de calificaciones, no alcanzaron ni un libro de la colección "25 para el 25" y se manifestaron molestos.

Quiénes sí recibieron un paquete de cerca de 20 de los 27 títulos que contiene la colección, fueron los coordinadores de salas y clubes de lectura que lograron entrar a la Plaza de la Constitución que fue cercada por vallas y en buena parte cubierta por sillas.

A las 4:15 de la tarde, la presidenta Sheinbaum, acompañada de la jefa de gobierno, Clara Brugada; la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza; y Paco Ignacio Taibo II, salieron de Palacio Nacional para el arranque del reparto gratuito de "25 para el 25".

"Que viva la lectura, que vivan los jóvenes y qué viva México", dijo Sheinbaum al concluir su discurso y mantenerse de pie escuchado el Himno Nacional Mexicano en medio de la lluvia que comenzó a vaciar, primero poco a poco y luego a toda prisa, el Zócalo.

Los beneficiarios de los programas Jóvenes construyendo el futuro, no esperaron a recibir sus libros. Estudiantes de otros programas como Becas Benito Juárez y becas al transporte, sí se llevaron su paquetes pero buscaron protegerse del aguacero.

La mandataria mexicana agradeció a Taibo II por seguir al frente del FCE, haber creado la Brigada para leer en libertad y emprender este proyecto "25 para el 25". Evocó cuando, por primera vez, se reunieron y le dijeron que repartirían los libros el 17 de diciembre.

"Recordé una fecha hace 39 años, fue la primera vez que hablé en un mitin en la Universidad Nacional Autónoma de México contra el incremento de cuotas. Nunca imaginé que 39 años después íbamos a estar regalando libros a las y los jóvenes de México y en un hecho extraordinario de la vida publica", señaló.

Esta iniciativa "democratiza la Cultura, rompe los muros de la desigualdad", dijo Clara Brugada, quien aseguró que hace muchos años la Brigada para leer en libertad comenzó a transformar la vida en este país: "este evento es un homenaje a la Brigada para leer en libertad".

Taibo II, director general del FCE, dijo que el proceso de este proyecto fue largo, dos años y medio, y complicado por las negociaciones con gobiernos e instituciones, la calificó como una colección extraña porque son 27 en lugar de 25, pero es resultado de un "pacto múltiple internacional" en el que participan tres editoriales, una venezolana, una argentina y una colombiana, y agradeció a los herederos que cedieron los derechos y a la Presidenta. Taibo concluyó su discurso con el grito: "Viva la república latinoamericana de los lectores".

