Un Zócalo lleno desde las 3 de la tarde de este 17 de diciembre, parece un éxito para el arranque de la distribución gratuita de los 2.5 millones de libros de la colección "25 para el 25" que editó el Fondo de Cultura Económica, a un costo de 25 millones de pesos, y que repartirá en México y en distintos puntos de países como: Cuba, Venezuela, Colombia, Uruguay y Ecuador.

Lee también: Alistan entrega de colección "25 para el 25" del FCE; Sheinbaum repartirá libros gratis en el Zócalo de la CDMX

En la plancha de la Plaza de la Constitución, largas filas de jóvenes estudiantes universitarios esperaban, muchos de ellos habiendo recibido la invitación para acudir a recoger sus libros desde un día antes. Sin embargo, no lograron ingresar, ya que las cientos de sillas dispuestas fueron ocupadas por los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Benito Juárez. Pasadas las 4 de la tarde, estos comenzaron a corear en señal de impaciencia, exigiendo el inicio del evento.

Quince minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de la jefa de gobierno, Clara Brugada, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y Paco Ignacio Taibo II, salieron de Palacio Nacional para el arranque del reparto gratuito de los ejemplares.

Esta iniciativa democratiza la Cultura, rompe los muros de la desigualdad, dijo Brugada, quien aseguró que hace muchos años la Brigada para leer en libertad comenzó a transformar la vida en este país, "este evento es un homenaje a la Brigada para leer en libertad".

Lee también: Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países