FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

Rumbo al Mundial 2026; CDMX rehabilitará y construirá 300 canchas de futbol en barrios y colonias

Un lleno desde las 3 de la tarde de este 17 de diciembre, parece un éxito para el arranque de la distribución gratuita de los 2.5 millones de libros de la colección que editó el Fondo de Cultura Económica, a un costo de 25 millones de pesos, y que repartirá en México y en distintos puntos de países como: Cuba, Venezuela, Colombia, Uruguay y Ecuador.

En la plancha de la Plaza de la Constitución, largas filas de jóvenes estudiantes universitarios esperaban, muchos de ellos habiendo recibido la invitación para acudir a recoger sus libros desde un día antes. Sin embargo, no lograron ingresar, ya que las cientos de sillas dispuestas fueron ocupadas por los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Benito Juárez. Pasadas las 4 de la tarde, estos comenzaron a corear en señal de impaciencia, exigiendo el inicio del evento.

Quince minutos después, la presidenta, acompañada de la jefa de gobierno, Clara Brugada, la secretaria de Cultura federal, , y , salieron de Palacio Nacional para el arranque del reparto gratuito de los ejemplares.

Esta iniciativa democratiza la Cultura, rompe los muros de la desigualdad, dijo Brugada, quien aseguró que hace muchos años la Brigada para leer en libertad comenzó a transformar la vida en este país, "este evento es un homenaje a la Brigada para leer en libertad".

