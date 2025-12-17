Más Información

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Al externar que cuando cuando hay un Mundial se deja “un deseo enorme de jugar futbol”, la presidenta admitió que los boletos para la “son bastante caros”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que el Mundial debe dejar el legado de un semillero de juventudes e infancias.

“Lo que queremos que nos quede es justo eso, los torneos de barrio, los torneos de pueblo; queremos mejorar las canchas, que ya dijimos son más de tres mil que queremos mejorar junto con los estados y los municipios, pero también que haya semilleros. (...) Semilleros de jóvenes, de niños que quieran jugar futbol y que a través de la , pues en su momento, incluso puedan vincularse con alguno de los equipos de futbol profesionales, con sus fuerzas básicas.

Lee también

“Eso es lo que es una de las ideas que tenemos del Mundial, obviamente los murales, hacer torneos, que se viva el futbol como algo social, no solamente el que tiene la posibilidad de ir a pagar un , que por cierto son bastante caros, o el que lo pueda ver en una de las de las plazas que estamos organizando para que se pueda ver de manera gratuita en una plaza, sino también que quede un legado de semilleros, de niños y jóvenes, niñas y jóvenes del futbol”, declaró la Presidenta.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]