Al externar que cuando cuando hay un Mundial se deja “un deseo enorme de jugar futbol”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que los boletos para la Copa FIFA 2026 “son bastante caros”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que el Mundial debe dejar el legado de un semillero de juventudes e infancias.

“Lo que queremos que nos quede es justo eso, los torneos de barrio, los torneos de pueblo; queremos mejorar las canchas, que ya dijimos son más de tres mil que queremos mejorar junto con los estados y los municipios, pero también que haya semilleros. (...) Semilleros de jóvenes, de niños que quieran jugar futbol y que a través de la Conade, pues en su momento, incluso puedan vincularse con alguno de los equipos de futbol profesionales, con sus fuerzas básicas.

“Eso es lo que es una de las ideas que tenemos del Mundial, obviamente los murales, hacer torneos, que se viva el futbol como algo social, no solamente el que tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto en el estadio, que por cierto son bastante caros, o el que lo pueda ver en una de las de las plazas que estamos organizando para que se pueda ver de manera gratuita en una plaza, sino también que quede un legado de semilleros, de niños y jóvenes, niñas y jóvenes del futbol”, declaró la Presidenta.

