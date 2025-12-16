En víspera de la Copa Mundial FIFA 2026, la demanda de locales comerciales en zonas emergentes va al alza, pero en espacios más pequeños.

En colonias como Santa María la Ribera, Doctores, San Rafael, Portales y Escandón, los locales de entre 60 y 120 metros cuadrados (m²) son los más demandados y los más escasos, de acuerdo con la plataforma Spot2.mx.

Este reacomodo redefine la lógica de ocupación, negociación y resolución de conflictos en el mercado de arrendamiento de locales comerciales.

“Las zonas de lujo continúan siendo imanes de demanda, pero ya no concentran el crecimiento más dinámico.

“Hoy, la transformación ocurre en micro locales, corredores de alto tránsito y colonias emergentes que están absorbiendo a las marcas desplazadas por la saturación y altos costos de Roma, Condesa y Polanco”, dijo Pablo Gadsden, cofundador y director de Crecimiento de Spot2.mx, en un comunicado.

¿Cuánto cuesta la renta de un local comercial en las zonas más cotizadas de la CDMX?

En cuanto a precios, en Santa María la Ribera la renta de una local comercial pasó de 220 a 400 pesos por m² en dos años, un alza cercana al 50%, según Spot2.mx

Una dinámica similar ocurre en Doctores, Guerrero, San Rafael, Escandón, Portales y el corredor Santa Fe-sur, donde la búsqueda se concentra en espacios pequeños y flexibles.

“Los usuarios buscan mantener afluencia sin pagar los costos del corazón turístico o gastronómico”, explica Gadsden.

A nivel de alcaldías, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez siguen encabezando la demanda, aunque se observa un aumento de interés en Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán, impulsado por nuevos desarrollos y consolidación urbana.

Comercio especializado y pop-ups al alza

El tipo de negocio que se está instalando en estos locales corresponde a gastronomía de autor, experiencias de nicho, comercio especializado y pop-ups o tiendas de exhibición que requieren poca inversión de capital, especialmente en locales menores a 80 m².

La instalación de tiendas pop-us le permiten a los aliados y patrocinadores de la Copa Mundial FIFA 2026 tener contacto con los visitantes.

“Los corredores Polanco, Roma, Condesa y Juárez donde las marcas internacionales y los aliados del Mundial buscan abrir pop-ups para tener presencia a pie de calle cuentan con una disponibilidad de apenas 2% por lo que el mercado ya empuja a los operadores hacia alternativas como el Centro Histórico, zonas de alta afluencia y algunos centros comerciales que están captando la oportunidad de ofrecer espacios para experiencias temporales en un contexto de alta presión por visibilidad”, agregó Gadsden.

Mediación privada, clave ante conflictos por aumento de costos

Por otro lado, Santiago Morales, CEO de MoradaUno, dijo que los incrementos de costos operativos, ajustes de operación, traspasos más frecuentes y ocupaciones temporales han generado desacuerdos en renovaciones de contratos y alta rotación en zonas con alta demanda, por lo que surgen fricciones entre dueños e inquilinos.

“El mercado se mueve más rápido que su marco contractual. Los negocios cambian de manos cada vez más seguido, los contratos son más cortos y los acuerdos firmados hace un año ya no necesariamente responden a la realidad actual.

“Los actores están negociando en tiempo real, pero sin herramientas que faciliten resolver disputas sin detener la operación”, explicó.

Ante ese escenario, la mediación privada emerge como un mecanismo para contener litigios y reducir riesgos, ya que permite resolver disputas en semanas, no en meses, y establece acuerdos sin escalar a procesos judiciales que afectan a ambas partes.

La mediación privada es un mecanismo alternativo de solución de controversias regulado por el Centro de Justicia Alternativa, órgano del Poder Judicial, que permite elevar acuerdos entre partes a carácter de sentencia, en donde únicamente se requiere su ejecución en caso de haber incumplimiento al convenio original.

