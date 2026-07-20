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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, declaró que "la cooperación sigue dando resultados", tras la detención de Janero Van De Mario "N", prófugo estadounidense vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Indicó que está detención detención en Mazatlán "es un ejemplo más de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos".
"Gracias a la cooperación y al intercambio de información que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos desarticulando a los cárteles y asegurando que los delincuentes no tengan dónde esconderse", escribió en sus redes sociales.
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Reiteró el diplomático estadounidense que "la justicia prevalecerá".
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad mencionó que la detención de Janero Van De Mario "N" fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA.
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Señaló que el individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos.
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em/apr
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