Por séptimo año consecutivo, el Congreso del Trabajo (CT), que agrupa y representa a la mayoría de los sindicatos, federaciones y confederaciones obreras del país, anunció que no conmemorará el Día Internacional del Trabajo el próximo 1 de mayo en el Zócalo capitalino, como era tradicional hasta 2019.

El CT informó que esta decisión tiene el propósito de privilegiar la unidad del movimiento obrero, la seguridad de las y los participantes, además de que no se tienen garantías para contar con las condiciones logísticas y organizativas para el adecuado desarrollo de un acto masivo en la principal plaza del país.

“La Comisión Ejecutiva del Congreso del Trabajo informa que, después de un análisis responsable de las condiciones actuales y en ejercicio de un diálogo amplio y respetuoso con las organizaciones que históricamente movilizan los mayores contingentes de trabajadoras y trabajadores, se ha tomado la determinación de no realizar el acto conmemorativo del Día Internacional del Trabajo en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1° de mayo”, resaltó en un comunicado.

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El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, señaló que esta decisión responde a “una valoración conjunta orientada a privilegiar la unidad del movimiento obrero, la seguridad de las y los participantes, así como la pertinencia de las condiciones logísticas y organizativas para el adecuado desarrollo de una concentración de tal magnitud”.

Pese a esta decisión, el Congreso del Trabajo reafirmó su “compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales, la dignificación del trabajo y la lucha histórica de la clase trabajadora de México”.

Señaló que el 1 de mayo seguirá siendo una fecha de profunda relevancia para el movimiento obrero, por lo que cada organización podrá conmemorarla en los términos que considere más adecuados, “manteniendo siempre el espíritu de unidad, respeto y solidaridad que nos caracteriza”.

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Agregó que en fecha próxima se darán a conocer las acciones y actividades que, de manera conjunta, se impulsarán “para continuar fortaleciendo la agenda laboral y sindical en beneficio de las y los trabajadores del país, reiterando las demandas legítimas e inmediatas de la clase trabajadora, como la regulación de la reducción de la jornada semanal a 40 horas, la revisión de la carga fiscal a las prestaciones de los trabajadores, entre otras”.

A partir de 2020, el Congreso del Trabajo dejó de realizar concentraciones masivas de conmemoración del Trabajo en el Zócalo capitalino.

De 2020 a 2022 la decisión se debió a la pandemia de Covid-19 y de 2023 a 2026 se han expuesto otros argumentos para no realizar este acto conmemorativo.

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