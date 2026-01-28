El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva a Fernando Farías Laguna, quien se desempeñaba como Contralmirante en la Marina.

Farías Laguna es señalado por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Sin embargo, por el momento no puede ser detenido, pero eso no implica su absolución ni inocencia.

“Por auto de 16 de diciembre de 2025, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el 5 de noviembre del 2026, dentro de la causa penal 325/2025, por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano).

“Para el único efecto de que, una vez que sea aprehendido, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea internado y a disposición de la autoridad responsable ordenadora para la continuación del procedimiento respectivo”, refiere el amparo indirecto al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

El juez Rubén Darío Noguera Gregoire, enfatizó que se concede al quejoso Fernando Farías Laguna, la suspensión definitiva, para el único efecto de que una vez que sea aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea internado y a disposición de la autoridad responsable ordenadora para la continuación del procedimiento respectivo.

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal

Los hermanos Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías fueron dados de baja de la Semar, tras su implicación en el caso de huachicol fiscal,

La baja del Servicio Activo de la Armada de México (SAAM) se hizo efectiva el 18 de diciembre de 2025.

Ambos fueron acusados de encabezar una red dedidaca al contrabando de hidorcarburos, permitiendo la entrada de buques cargados de combustible en aduanas en control de la Marina, así como otros implicados que pertenecían a la red criminal conocida como“Los Primos”.

El abogado Epigmenio Mendieta, actualmente, se encuentra defendiendo a ambos sobrinos políticos del extitular de la Marina, Rafael Ojeda Duran.

Cabe destacar que en el caso de Manuel Farías, la defensa promovió un amparo.

Manuel Farías envía carta a Sheinbaum

El lunes pasado Manuel Roberto Farías, (quien se desempeñaba como Vicealmirante) y quien permanece en El Altiplano al ser también señalado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum donde pidió que se haga justicia y no se fabriquen culpables.

“Ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones, hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia.

“Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal… Para cualquier ampliación de lo que le expreso, y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia”, subrayó el vicealmirante.

Destacó que en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 5608/2025, existe contenido en la que se le quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe.

“Y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad; un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de baja sin terminar el proceso legal).

“Y lo más importante, una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna, por todo lo anteriormente expuesto y al haberle escrito antes, y mis misivas han sido respondidas en el sentido de que hay mecanismos para cada situación, es por eso que le pido de la manera más atenta la revisión de este caso”, refirió.

