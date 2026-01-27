Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Policía Municipal y Policía Estatal de Sonora, lograron la detención de un presunto infractor de la ley y el aseguramiento de 15 cajas con cartuchos.

Los efectivos incautaron un tractocamión con un semirremolque, con tres vehículos tipo Sedán, así como, 17 mil 700 cartuchos útiles (15 cajas con mil cartuchos calibre 7.62x39 mm en cada caja y dos cajas con mil 350 cartuchos calibre 5.56x45 mm en cada caja).

Aseguramiento en Sonora por parte de Marina. Foto: Especial

La persona detenida y los efectos asegurados fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y su determinación para continuar trabajando en coordinación con las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales para velar por la seguridad y la justicia en nuestro país.

