El gusano barrenador del ganado (GBG) es una de las plagas más agresivas para la sanidad animal y el comercio pecuario. Para combatirlo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emplea la producción y liberación de moscas estériles, una técnica considerada altamente eficaz para reducir de manera progresiva la población del insecto, según información del propio organismo.

De acuerdo con Senasica, esta estrategia se basa en un principio biológico preciso: interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. Al liberar grandes cantidades de machos estériles en zonas afectadas, se evita que las hembras silvestres produzcan descendencia viable, lo que deriva en una disminución gradual de la plaga sin recurrir al uso intensivo de químicos.

Producción controlada desde el pie de cría

Según explicó Saúl Meza, coordinador de Producción de Moscas en la planta ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, el proceso inicia con el denominado pie de cría, que corresponde a la fase base del sistema productivo. En esta etapa se mantiene una colonia de moscas bajo condiciones controladas que permiten conservar sus características biológicas.

Las moscas se alojan en jaulas amplias que facilitan el vuelo, el cortejo y el apareamiento en un entorno similar al natural. De acuerdo con Meza, los insectos reciben agua, azúcar y proteína hidrolizada, lo que favorece la postura de huevos. Tras un periodo de madurez sexual que va de cinco a seis días, las hembras comienzan a depositar los huevecillos.

Estos son recolectados diariamente de manera manual y cuidadosa para garantizar su viabilidad. Cada mililitro de huevo contiene aproximadamente 29 mil huevecillos, lo que permite contar con una base sólida para escalar la producción.

Escalamiento, bioseguridad y control de calidad

De acuerdo con el Senasica, una vez recolectados, los huevecillos excedentes pasan a la fase de escalamiento, en la que la producción aumenta de forma exponencial hasta alcanzar millones de ejemplares destinados a la liberación en campo. La eficacia del método depende directamente del volumen de machos estériles liberados, ya que estos deben superar en número a la población fértil.

Todo el proceso se desarrolla bajo estrictos protocolos de bioseguridad y control de calidad. Las instalaciones cuentan con áreas conectadas por túneles y accesos restringidos, lo que impide la salida de insectos fértiles y garantiza que solo se liberen ejemplares estériles.

Según el organismo federal, este esquema permite asegurar un suministro constante de moscas estériles y reforzar las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado, una plaga que representa un riesgo sanitario y económico para el sector pecuario nacional.

