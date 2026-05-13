La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, con base en la información reportada por las compañías de telefonía móvil con corte hasta este miércoles 13 de mayo, el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a 48 millones.

A través de un comunicado, destacó que el registro es realizado directamente por las compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar, resguardar y proteger los datos de sus usuarios conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

Adicionalmente, recordó que el plazo para realizar el registro vence el próximo 30 de junio y las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas y no podrán realizar ni recibir llamadas ni SMS.

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Explicó que únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias.

Por ello, la CRR reiteró su llamado a las y los usuarios para registrar sus líneas celulares para cerrar espacios al anonimato en líneas telefónicas móviles y contribuir al fortalecimiento de la seguridad de las personas, combatiendo delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

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