En su tercero y último día de movilizaciones,tras el paro de 72 horas, el magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará mítines a las nueve de la mañana en empresas que operan Afores y que se ubican sobre Reforma.

Este jueves, los y las centistas rechazaron el diálogo al que convocaron las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, que conducen Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente, al argumentar que su demanda es dialogar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, llamaron al diálogo a la CNTE, de los cuales no vamos a obtener respuestas favorables, porque estas dependencias gubernamentales carecen de capacidad resolutiva.

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Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma y se reúnen en la Torre del Caballito (19/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

"Exigimos que se reinstale la mesa nacional entre la CNUN de la CNTE y la titular del Ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo, le recordamos que fue ella quien vociferó, que abrogaría la Ley del ISSSTE de 2007 al ganar la Presidencia de la República, hoy nos queda claro y afirmamos que representa a un gobierno de continuidad neoliberal, al salvaguardar los intereses de la oligarquía financiera”, dijo Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del CNTE en Zacatecas

La lideresa de la Sección 22, Jenny Araceli Pérez Martínez, señaló que este viernes realizarán “una actividad central y la réplica en los estados y tendremos que regresar a nuestras entidades federativas para poder reorganizarnos y exigir a la Presidenta que se siente y retome la mesa que dejó hace un año”.

La maestra oaxaqueña dejó en claro que en esta ocasión, la CNTE no permitirá acuerdos inconclusos ni mentiras.

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“No vamos a permitir que le apuesten al desgaste físico de los compañeros y a no tener solución como lo hizo estratégicamente el anterior gobierno representado por Andrés Manuel López Obrador, que al final nos atendió y fue dilatorio. Queremos mesas resolutivas”, expresó.

En su oportunidad, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, mencionó que “es mentira que la Presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. Por supuesto que eso no es cierto. Dice que se necesitaría quitar un billón de pesos en varios programas sociales, pero contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores”, afirmó.

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