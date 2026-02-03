La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió al Senado de la República seis solicitudes para que los titulares varias dependencias de gobierno, incluidos Bienestar, ISSSTE, Pemex e INAH comparezcan ante ese pleno legislativo para que expliquen por qué no aceptaron sendas recomendaciones.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la primera del periodo ordinario, la secretaria de la Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez Escalante, dio lectura a las solicitudes de la CNDH.

Tres de ellas son para convocar al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres por su negativa a aceptar las Recomendaciones 180/2023, 241/2023 y 208/2024.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

Dichas recomendaciones argumentan que Batres ha incurrido en el incumplimiento de la conciliación respecto a las violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la seguridad social.

Asimismo, en relación con la no aceptación a la propuesta de conciliación respecto a las violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la igualdad y no discriminación, y a la no observancia de los principios de interpretación conforme y del interés superior de la niñez, por la negativa en el otorgamiento de cuidados paternos, atribuibles al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México.

Otra petición es para citar a comparecer en esta Cámara de Senadores a los titulares de Petróleos Mexicanos y Pemex Logística, por su negativa a aceptar la Recomendación de la CNDH 169/2023.

Se solicita citar a comparecer a los titulares de Petróleos Mexicanos y PEMEX Logística en relación con el caso de la vulneración a los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal y a una vivienda adecuada en agravio de 265 personas, por la falta de debida diligencia en el cuidado de las franjas de seguridad de los ductos de gas, que conllevó a una explosión por toma ilícita en la colonia San Pablo Xochimehuacán, Puebla.

Una más propone convocar a comparecer al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su negativa a aceptar la Recomendación 253/2024, y la última solicita la asistencia de la titular de la Secretaría del Bienestar por no aceptar la recomendación 97/2023, emitida por la CNDH.

También se pide citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, en relación con el caso de violaciones a los derechos humanos, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, así como a la legalidad y seguridad jurídica y al acceso a la justicia en sede administrativa, atribuibles a personal adscrito a la Secretaría de Bienestar.

Las solicitudes fueron turnadas a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Senadores para su análisis y dictaminación.

