Aunque la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, argumenta que bajo sus distintas gestiones al frente del organismo se rompieron décadas de simulación, opacidad y subordinación al poder político, distintas ONG y especialistas consideran que esa institución, creada en 1990, se encuentra pulverizada y reducida a nada, al ser sólo una pieza más del gobierno actual, por lo que plantean que lo mejor es desaparecerla y canalizar su presupuesto a las víctimas.

El pasado lunes, al presentar su Informe de Actividades 2025, Piedra Ibarra defendió su cargo al frente de la CNDH, al asegurar que el organismo “se ha consolidado como una de las instituciones nacionales de derechos humanos con mayor cobertura, productividad y eficiencia de todo el mundo”.

Dijo que mientras que en 1991, el primer año de existencia de la comisión, se recibían en promedio 13.5 quejas diarias, incluyendo sábados, domingos y días inhábiles, en 2025 llegaron a 204.2 al día. Es decir, más de 1,412% que hace 34 años. “Lo que da muestra de la magnitud del trabajo y del acercamiento que tenemos con el pueblo”, resaltó.

Además mencionó: “Hoy tenemos una comisión distinta: una institución que no sólo atiende, sino que trabaja de raíz para que las violaciones a derechos humanos no ocurran, y para que cada vez haya menos quejas y menos recomendaciones. En apenas cinco años dejamos atrás un modelo de ficción, pensado para quedar bien afuera, y empezamos a construir una CNDH al servicio del pueblo”.

“Hacer en el papel un informe no es lo mismo que dar cuenta de las acciones que se han tomado. Los informes son muy aparatosos, pero en la realidad en los que ha presentado Piedra no se ve un avance. Y la prueba está en los cuestionamientos al país en materia de violaciones a los derechos humanos”, comenta Patricia Olamendi, excoordinadora del mecanismo contra la violencia hacia las mujeres en la OEA y fundadora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos.

Expone que la Defensoría del Pueblo, que tanto propone Piedra Ibarra en sustitución de la CNDH, estuvo de moda en los 70 y 80, épocas en las que prevalecía la situación del pueblo enfrentando el ejercicio abusivo de poder y al Estado.

“Volver a esa defensoría es una idea trasnochada. Cambió esto por una institución del Estado que proteja precisamente a las personas frente al ejercicio abusivo del poder. Yo no veo ningún avance, salvo hacer publicidad barata, utilizando un nombre o evocando un tema, pero no dando respuesta al pueblo”, agrega.

Olamendi considera que ante el papel sumiso y servil que cumple en estos momentos la comisión nacional, lo mejor es desaparecerla y que su presupuesto, de más de mil 700 millones de pesos, se destine a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

“No le veo sentido a una institución que cuesta mucho dinero y que no responde a las necesidades de protección de quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Regresamos a los tiempos en los que la sociedad organizada y organismos independientes eran quienes defendían a las personas frente a la violación a derechos humanos.

“Tampoco tenemos una institución que pueda dar buenas cuentas a nivel internacional. Es decir, frente a los informes, recomendaciones a México de organismos internacionales. No podemos dar buenas cuentas de que la institución se ha hecho cargo de esos temas”, menciona.

Madres buscadoras piden un organismo que señale al gobierno

Leticia Hidalgo, madre buscadora y fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (Funden NL), asegura que si algo exigen las víctimas de desaparición forzada es una CNDH que se atreva a señalar al gobierno y emitir una recomendación general porque, “desde hace 15 años, a los mexicanos nos quitaron el derecho a vivir en libertad”.

La activista, quien desde 2011 busca a su hijo Roy Rivera Hidalgo, admite que la designación de Rosario Piedra al frente de la CNDH llenó a muchos colectivos de esperanza sobre este señalamiento al gobierno, pero lamenta que “se haya perdido aún más” la autonomía del organismo defensor de derechos humanos.

“Aún más, desde la reelección de la compañera Rosario Piedra ha sido muy triste la pérdida de la autonomía de este organismo. Cuando más se ha necesitado a esta organización es cuando más perdida está. No nos acompaña, nos cierra los expedientes, los da por concluidos cuando siguen activos en las fiscalías”, señala.

Afirma que, desde las administraciones anteriores, los colectivos de búsqueda han exigido que la CNDH y las comisiones estatales cumplan con exigirle justicia y acciones al Estado mexicano, pero ha sido más evidente con Piedra Ibarra la complacencia a los gobiernos y no el acompañamiento a las víctimas.

“Nos da mucha tristeza haber perdido durante estos años los avances que se tenían con el organismo. [Rosario Piedra] nunca debió haber revirado de esta manera, por la lucha que tan honrosamente llevó su madre y por el prestigio que le heredó”, lamenta.

Se extraña un contrapeso

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) sección México, menciona que este organismo internacional, con sede en Reino Unido, extraña el papel de contrapeso de la CNDH, de defensa a las víctimas de violaciones a derechos humanos en México, y extraña una CNDH que debería estar haciendo la denuncia de las violaciones a derechos humanos que se cometen en este país todos los días.

“Llama mucho la atención que de manera reiterada y ahora que presentó su informe, la ombudsperson señale que en México han disminuido las violaciones a derechos humanos, cuando claramente en México se cometen violaciones a derechos humanos. En México desaparecen aproximadamente 40 personas cada día, la violencia en el país ha venido incrementándose, así como la inseguridad en la que vivimos.

“Los feminicidios, las desapariciones, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales continúan dándose en el país y nos hace falta a todas las personas y a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cumpla con el papel para el que fue creada, que es estar del lado de las víctimas”, refiere.

Colectivos de búsqueda no se sienten acompañados por la CNDH y acusan que niega la desaparición forzada. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Resalta que lo que le urge al país en estos momentos es una CNDH fortalecida, crítica y fuerte frente a las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país.

Agrega que uno de los papeles más lamentables de la comisión ha sido en el tema de desaparición forzada, dado que Piedra Ibarra insiste en que ya no existe.

“Ha sido muy lamentable el papel de la CNDH sumándose a la negación de la desaparición forzada que hace el gobierno federal. Este es un país en donde sí existe desaparición forzada. Un caso clarísimo fueron las fosas que se encontraron en el rancho Izaguirre, donde policías municipales son quienes están acusados de participar en la desaparición de esas personas.

“Aquí la CNDH ha tenido un papel de respaldo a la posición del gobierno federal en vez de apoyar la posición de más de 130 mil familias de víctimas de personas desaparecidas”, añade.

Para María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lo preocupante de la CNDH de la Cuarta Transformación es que Piedra Ibarra insiste en que las quejas contra las Fuerzas Armadas han ido decreciendo, cuando existen hechos graves de violaciones graves a derechos humanos, presuntamente cometidas por integrantes de éstas.

“Lo que nosotros revisamos durante 2025 fue que muchas de las quejas que se presentaban en realidad fueron cerradas por la propia comisión. Habría que ver en qué términos se están revisando estos casos”, dice.

Externa que en la comisión nacional también existe falta de proactividad alrededor de algunas normativas que debieron de haber sido al menos analizadas para ver si se presentaba alguna controversia constitucional.

“Durante los otros cuatro años vimos exactamente que este era el patrón, pero que en 2025; por ejemplo, pudieron haberse pronunciado sobre el tema de las reformas a la ley de amparo”, refiere.

Resalta que las instituciones y los órganos de derechos humanos tienen un sentido fundamental: ser un contrapeso para las decisiones de política pública o acciones concretas de elementos del Estado que pueden ser violatorios de derechos humanos.

“Es una gran pena la debilidad que ha tenido esta institución y el tipo de mensajes que manda al estar dando más voz a un proyecto político que a las víctimas, pero es la obligación de las instituciones del Estado de fortalecerlos”, sostiene.

Leopoldo Maldonado, director en México de Artículo 19, expresa convencido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está capturada institucionalmente por el partido en el poder.

“Esta falta de autonomía real e independencia se refleja también en la falta de investigaciones y recomendaciones respecto al tema de la violencia en todas sus expresiones. Ese organismo sólo es un convidado de Piedra”, menciona.

Añade que el organismo ha sido omiso en muchas situaciones de violaciones de derechos humanos en el país, particularmente las que se refieren a la situación de violencia contra la prensa.

“La CNDH no sólo no investiga, sino que trata de revictimizar a la prensa cuando acude ante ella y trata de exonerar por completo al gobierno federal de todas sus responsabilidades en los últimos siete años, tanto por acción como por omisión frente a lo que está viviendo la prensa”, indica.

Maldonado señala que “es muy triste cómo se ha ido diluyendo una institución que, si bien siempre fue controversial en otras gestiones, nunca había llegado a los límites en los que la tiene Piedra, con una pérdida de credibilidad brutal”.

El organismo ha sido omiso a las situaciones de violencia y censura hacia la prensa, lamentan especialistas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL