La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lamentaron la muerte de Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Nos unimos en solidaridad con la familia de doña Genoveva Sánchez por su fallecimiento, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa víctimas de #DesapariciónForzada. Como tantas madres y padres que buscan a sus seres queridos, su camino estuvo marcado por la dignidad y el amor”, difundió la ONU-DH en su cuenta de X.

El Centro Pro, por su parte, que “Doña Genoveva falleció sin conocer el paradero de su hijo. Nuestro abrazo sentido para sus hijas, su familia y para todas las familias de los 43 normalistas”.

Lee también Van bien las reformas en materia de desaparición, asegura Segob; destaca implementación de la CURP biométrica

Marcha a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (26/09/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Otras colectivas lamentaron también el fallecimiento de la madre de Israel Caballero Sánchez, originaria de Atliaca, en Guerrero.

La Antimonumenta “Vivas nos queremos” expresó que la muerte de la “tía Genoveva”, como se referían a ella, “duele profundamente” debido a que murió sin saber donde están su hijo y sus 42 compañeros.

“Su muerte es también responsabilidad del Estado, la tristeza, y la enfermedad van minando la salud de las madres y padres de los estudiantes”, sentenció en una publicación en redes sociales.

Lee también Emiten fichas de búsqueda de cuatro adolescentes y una joven desaparecidos en Culiacán y Mazatlán

Por su parte, La Glorieta de las Mujeres que Luchan detalló que Genoveva buscó a su hijo sin perder la esperanza de encontrarlo, pese al “dolor y la tristeza en el cuerpo”.

“Hoy se ha ido y nos deja la tarea de seguir buscando a su hijo Israel y a sus 42 compañeros desaparecidos por el Estado mexicano, y a las cientos de miles de personas que nos hacen falta en este país”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr