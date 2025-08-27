Más Información

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Sube pobreza laboral a 35.1% en segundo trimestre, reporta Inegi; ingreso real promedio fue de 7 mil 596.46 pesos al mes

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios llego la noche de este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (), donde fue recibido por el .

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, a su llegada al AIFA la noche del martes 26 de agosto del 2025. Foto: Especial.
Cómo parte de una visita de trabajo de dos días en nuestro país, Alckmin tiene programados distintos encuentros con integrantes del gabinete de la presidenta .

También acudirá este 27 de agosto a una sesión oficial en el Senado y se reunirá con representantes del sector empresarial mexicano y brasileño.

El jueves será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en .

Para la tarde de hoy se tiene previsto que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se realice la clausura del encuentro empresarial México - Brasil.

