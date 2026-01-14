Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Desafían al ICE en Minneapolis

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

El puente de los sueños está en Juárez; dejan candados para agradecer su paso a EU

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

A través de su cuenta de X, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), , confirmó que fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de la célula delictiva “Los Lavadora”.

Asimismo, mencionó que este logro se debió al apoyo del gobierno de Querétaro.

Esta célula criminal está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

