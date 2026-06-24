Como parte del Programa Salud Casa por Casa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el surtimiento de medicamentos podría darse cuando haga falta, a través en una red de farmacias privadas y sólo si es barato.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó cómo sería este proceso, que ya está en revisión, para tener medicamento ante una falta.

“Si eres adulto mayor y tienes problema de hipertensión, ya fuiste al centro de salud y por alguna razón se terminaron los medicamentos y todavía no llega el nuevo suministro, entonces si no lo encontraste ahí va a haber lugares en donde estén estas máquinas (expendedoras) que ayuden adicionalmente a los medicamentos básicos, sobre todo para enfermedades crónicas.

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“Si ya fuiste al primero y no hay, ya fuiste el segundo, no hay, entonces podrás llegar a la farmacia, alguna red de farmacias privadas que nos garanticen que el medicamento es barato. Porque si no imagínate, se va a generar una perversión de que ‘aquí no hay, aquí no hay’, y vas y compras en la farmacia cuatro veces el precio en medicamentos. Eso no podría ser, habría un acuerdo en costos”, detalló.

Puntualizó que se evalúa esta opción sólo para adultos mayores del Programa Salud Casa por Casa.

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Precisó que en el caso de la salud universal “ahí sí tiene que ser en los centros de salud y en los hospitales”.

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Además, mencionó que el modelo de Farmacias del Bienestar opera únicamente en el Estado de México y se avanza en el programa Salud Casa por Casa con el que las enfermeras ya pueden recetar medicamentos.

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El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que a partir de agosto se harán “modificaciones adicionales” para que tengan “mucha mayor capacidad” de prescripción las enfermeras con Salud Casa por Casa.

“Es una red bastante amplia de tiendas de Alimentación para el Bienestar, máquinas dispensadoras de zonas urbanas y también, cuando no haya un medicamento en alguna de esas, también el apoyo de ciertas redes de farmacias. Eso es un proceso que está en curso; inició en el Estado de México. Legalmente las enfermeras ya lo comenzaron a hacer en el Estado de México y hemos capacitado a casi 15 mil enfermeras y enfermeros en estos meses para que comiencen de manera más grande ya a partir de agosto”, refirió Clark.

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Dijo que en el Estado de México hay cerca de 400 módulos de Farmacias del Bienestar que ya operan en una primera etapa que sirve para verificar cómo han operado y hacer modificaciones para escalar a nivel nacional.

“Les vamos a pasar el dato”, respondió el subsecretario Eduardo Clark al ser cuestionado sobre la adquisición de las dispensadoras de medicamentos.

Para su puesta en marcha, Eduardo Clark destacó el acompañamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y expuso que se cuenta con toda la normativa vigente.

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“Las máquinas tienen responsables sanitarios, que son los que se encargan de verificar el estado de los medicamentos, el resurtimiento, es decir, no está simplemente la infraestructura. Viene una cadena de suministro y de supervisión que está aprobada de acuerdo con las normativas de compras”, explicó.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que Salud Casa por Casa “está funcionando muy bien.

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“El objetivo es que a partir de agosto-septiembre ya no sólo sean los centros de salud donde haya un módulo especial para Salud Casa por Casa, que le llamamos Farmacias para el Bienestar, sino que tengan otras opciones. ¿Qué opciones? La opción de ir al centro de salud, la opción de ir a una Tienda de Alimentación para el Bienestar en las zonas más apartadas, rurales, donde lo más cercano es una Tienda de Bienestar. Ahí van a poder adquirir su medicamento de manera gratuita.

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“Por si en algún centro de salud hay una fila para poder recibir su medicamento, pues entonces van a estar estas máquinas expendedoras con los medicamentos básicos. Y si ya de plano no encuentran en un lugar, pero tienen que haber pasado necesariamente por esos lugares, podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias que estamos viendo para poder adquirir su medicamento y que no tengan que gastar para poder adquirirlo”, explicó.

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“Este año se consolida Farmacias del Bienestar y el próximo año recuerden que iniciamos ya con la credencial, el servicio universal de salud”, garantizó la Mandataria.

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