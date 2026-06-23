La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el modelo de Farmacias del Bienestar operan únicamente en el Estado de México, además que se avanza en el programa Salud Casa por Casa con el que las enfermeras ya pueden recetar medicamentos.

En la conferencia mañanera de este martes 23 de junio en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que a partir agosto se harán “modificaciones adicionales” para que tengan “mucha mayor capacidad” de prescripción las enfermeras con Casa por Casa.

“Es una red bastante amplia de tiendas de Alimentación para el Bienestar, máquinas dispensadoras de zonas urbanas y también, cuanto no haya un medicamento en alguna de esas, también el apoyo de ciertas redes farmacias. Eso es un proceso que está en curso; inició en el Estado de México. Legalmente las enfermeras ya lo comenzaron a hacer en el Estado de México y hemos capacitado casi 15 mil enfermeras y enfermeros en estos meses para que comiencen de manera más grande ya a partir de agosto”, refirió Clark.

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Estantes del programa “Farmacias del Bienestar”. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Mencionó que en el Estado de México hay cerca de 400 módulos de Farmacias del Bienestar que ya operan en una primera etapa que sirve para verificar cómo han operado y hacer modificaciones para escalar a nivel nacional.

“Les vamos a pasar el dato”, respondió el subsecretario Eduardo Clark al ser cuestionado sobre la adquisición de las máquinas dispensadoras de medicamentos.

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Para su puesta en marcha, Eduardo Clark destacó el acompañamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y se cuenta con toda la normativa vigente.

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Presidenta Claudia Sheinbaum junto al subsecretario de Salud, Eduardo Clark (23/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Las máquinas tienen responsables sanitarios, que son los que se encargan de verificar el estado de los medicamentos, el resurtimiento; es decir, no está simplemente la infraestructura. Viene una cadena de suministro y de supervisión que está aprobada de acuerdo a las normativas de compras”, explicó.

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La presidenta Sheinbaum aseguró que Salud Casa por Casa “está funcionando muy bien”.

“El objetivo es que a partir de agosto-septiembre ya no solo sean los centros de salud donde hay un módulo especial para Salud Casa por Casa, que le llamamos Farmacias para el Bienestar, sino que tengan otras opciones ¿Qué opciones? La opción de ir al centro de salud, la opción de ir a una Tienda de Alimentación para el Bienestar en las zonas más apartadas, rurales, donde lo más cercano es una Tienda de Bienestar. Ahí van a poder adquirir su medicamento de manera gratuita.

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“Por si en algún centro de salud hay una fila para poder recibir su medicamento, pues entonces van a estar estas máquinas expendedoras con los medicamentos básicos. Y si ya de plano no encuentran en un lugar, pero tienen que haber pasado necesariamente por esos lugares podrán incluso ir a una farmacia de una red de farmacias que estamos viendo para poder adquirir su medicamento y que no tengan que gastar para poder adquirirlo”, explicó.

“Este año se consolida Farmacias del Bienestar y el próximo año, recuerden que iniciamos ya con la credencial, el servicio universal de salud”, garantizó la titular del Ejecutivo federal.

Proceso para surtir medicamentos en farmacias privadas

Como parte del Programa Salud Casa por Casa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el surtimiento de medicamentos podría darse en una red de farmacias privadas, pero sólo si es barato.

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En su conferencia mañanera de este martes 23 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó cómo sería este proceso que ya se revisa, para tener medicamento ante una falta.

Precisó que en el caso de la salud universal, “ahí sí tiene que ser en los centros de salud y en los hospitales”.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa este 23 de junio de 2026 desde Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Si eres adulto mayor y tienes problema de hipertensión, ya fuiste al centro de salud y por alguna razón se terminaron los medicamentos y todavía no llega el nuevo suministro, entonces si no lo encontraste ahí, entonces va a haber lugares en donde se esté estas máquinas (expendedoras) que ayuden adicionalmente a los medicamentos básicos, sobre todo para enfermedades crónicas.

“Si ya fuiste al primero y no hay; ya fuiste el segundo, no hay, entonces podrás llegar a la farmacia, alguna red de farmacias privadas que nos garanticen que el medicamento es barato. Porque sino, imagínate, se va a generar una perversión de que ‘aquí no hay, aquí no hay’, y vas y compras en la farmacia cuatro veces el precio en medicamentos. Eso no podría ser, habría un acuerdo en costos”, detalló.

Puntualizó la Presidenta que se evalúa esta opción únicamente para personas adultas mayores del Programa Salud Casa por Casa.

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