La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama dijo que el paro laboral que un grupo de jueces y magistrados pretende poner a consulta, para eventualmente estallar el miércoles, sería un error absoluto.

Manifestó que legalmente esta suspensión de labores no tendría sustento, pues las personas impartidoras de justicia no son trabajadores de base, por lo que sus derechos laborales no contemplan poder organizar un paro.

Al ofrecer una conferencia en La Paz, Baja California Sur, previa a un foro sobre la reforma judicial, la ministra comentó que los jueces, magistrados y ministros no son trabajadores de base, solamente funcionarios con mando.

“Inadecuadamente se nos ha considerado, dentro de la jurisprudencia incluso, como patrones equiparados, más aún por ese mismo carácter no podríamos ser considerados como trabajadores de base.

La ministra sostuvo que se trata no de una protesta laboral legítima, sino de una forma de presión política, pues su finalidad no es defender ninguna conquista laboral o prestación económica, sino impedir la materialización de una decisión de uno de los tres poderes de la Unión, el Legislativo.

“Es un hecho que ni en la ley ni en las jurisprudencias los trabajadores de confianza cuentan con derechos adquiridos, luego entonces qué van a reclamar, esa es la pregunta ¿qué van a reclamar los jueces, los magistrados, los ministros. Como no pueden reclamar igual que un trabajador de base sus derechos laborales, entonces lo que van a reclamar pues es una posición política”, manifestó la ministra Batres.