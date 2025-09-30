Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

De enero a agosto de 2025, en México se registraron 444 víctimas de y mil 426 homicidios dolosos de . Cada día del año han asesinado, en promedio, a 7.6 mujeres y niñas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Del total de registrada, 372 víctimas tenían más de 18 años y 41 eran menores de edad. En enero se contabilizaron 59 feminicidios; en febrero, 46; marzo fue el mes más violento para ellas con 64 víctimas; en abril hubo 52; en junio se registraron 61; en junio, 59; en julio hubo 58 y en agosto pasado se documentaron 45 víctimas, según cifras del informe Víctimas de Delitos del Fuero Común 2025.

El Estado de México encabeza la lista de entidades con más víctimas de feminicidios, pues suma 40 en lo que va del año; le sigue Chihuahua con 30; Ciudad de México con 26; Morelos y Sinaloa con 25; Veracruz con 22; Tabasco con 20; y Chiapas, Jalisco y Tamaulipas con 19, respectivamente.

Colocan memorial por víctimas de feminicidio (05/04/2025). Foto: Especial
Juárez, Chihuahua es el municipio más violento para las mujeres a nivel nacional pues suma 13 feminicidios en lo que va del año. Le sigue Culiacán, Sinaloa, con 12; el centro de Tabasco y Tijuana, Baja California registraron ocho feminicidios en cada uno; mientras que en Benito Juárez, Quintana Roo y Reynosa, Tamaulipas suman siete delitos, respectivamente.

Sobre las víctimas de homicidio doloso se documentaron 152 casos en agosto pasado, lo que suma mil 426 delitos en todo el país. Guanajuato es el estado más peligroso para mujeres ya que 249 asesinatos han ocurrido en dicho estado. Le siguen Baja California con 129; Estado de México con 122; Jalisco con 89; Michoacán con 87; y Guerrero con 83.

De acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres: Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, también se registraron 2 mil 122 víctimas de homicidio culposo en el país.

Entre otros delitos destacan las lesiones dolosas, con un total de 53 mil 92 víctimas durante 2025. Así como 2 mil 762 víctimas de extorsión, 105 secuestros, mil 589 víctimas de corrupción de menores y 341 casos de trata de personas. Además, van 180 mil 356 casos de violencia familiar, 4 mil 368 de violencia de género, 13 mil 955 de violación simple y equiparada.

