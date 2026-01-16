La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que decomisó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un paquete con aproximadamente un kilo de clorhidrato de fentanilo, proveniente de un país asiático, con un valor de alrededor de 20 millones de dólares y que serviría para un millón 40 mil dosis.

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que el paquete fue enviado como cosméticos; sin embargo, “Néstor”, un binomio canino que apoya en labores de inteligencia, alertó sobre la droga.

Por lo que el envío fue sometido a revisión mediante equipos de rayos X y luego de una revisión minuciosa, los agentes localizaron una bolsa de plástico sellada que contenía un polvo color blanco con un peso aproximado de un kilo.

Tras el análisis de identificación infrarrojo se confirmó que se trataba de clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas para corroborar su peso y quedó asegurado el paquete.

Debido a esto, el caso fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes darán seguimiento a las investigaciones.

Mientras que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso por combatir el tráfico y la distribución de sustancias ilícitas, con el objetivo de evitar que lleguen a la población.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), así como el personal de Aduanas del AICM.

