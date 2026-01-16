Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Más Información

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) explicó que la nota emitida por la (FAA) para tener cuidado al sobrevolar México y Centroamérica, sólo es de carácter preventivo y no representa una prohibición.

De acuerdo con información de la FAA, esta advertencia es exclusivamente para operadores civiles de los Estados Unidos, incluyendo aerolíneas y pilotos estadounidenses.

Esto, porque no tienen injerencia en el espacio aéreo que no sea su país. "No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos", dijo.

Explicó que esta medida preventiva es similar a las emitidas por Estados Unidos sobre la región del Caribe, pero esta se extiende al área del Pacífico.

Por lo que las autoridades mexicanas reiteran que no existe una afectación "para la aviación civil en México ni cambios en las condiciones de operación del espacio aéreo".

La Secretaría de Infraestructura afirmó que continúa en comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento en el marco de cooperación y seguridad operacional.

