Arranca primera semifinal de "México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Supernova Strikers: Sigue aquí EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Este domingo 17 de agosto a las 19:00 horas se realizará la primera de las seis semifinales de "México Canta por la Paz y Contra las Adicciones", donde los ocho seleccionados de la región este de tendrán la oportunidad de demostrar sus dones artísticos y vocales.

¿Dónde será la transmisión de la primera semifinal de "México Canta"?

De acuerdo con la presidenta de México, , el evento será transmitido en los medios públicos.

Es decir, será transmitido en Canal 22 vía televisión y en sus redes sociales como Facebook y X (@Canal22).

Míralo aquí:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6P3Iy-Xf_8U?si=t7Fa3q_BwOYFrPdN" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha resaltado que el objetivo de esta campaña es impulsar la música sin apología de la violencia y atraer la industria musical de Estados Unidos a México.

"Promover la música mexicana sin contenidos que hagan apología a las drogas. Es una iniciativa para que los jóvenes se incorporen a la música y al canto", ha dicho la Presidenta en sus conferencias matutinas.

