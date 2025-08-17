Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Ezequiel Cárdenas Rivera, alías "Tormenta Junior" fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, por la Secretaría de Seguridad Pública del estado este domingo.

Es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, quien fue abatido en noviembre del 2010.

Según informes de N+, el 17 de agosto del 2025 se abrió la carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo a la ficha de Registro Nacional de Detenciones, Ezequiel Cárdenas fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en el municipio de Matamoros la madrugada de este domingo.

Al momento, está a disposición de la Fiscalía General de la República.

aov/rmlgv