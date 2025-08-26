El próximo lunes 1 de septiembre, el Senado de la República tomará protesta a ocho de los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido al accidente que sufrió Arístides Rodrigo Guerrero García quien no podrá asistir a la sesión solemne de arranque del nuevo Poder Judicial.

El ministro electo, quien fue hospitalizado, solicitó rendir protesta vía remota, pero la Mesa Directiva negó esa posibilidad, por lo que una vez que se recupere de las lesiones sufridas en el percance automovilístico de la semana pasada, podrá hacerlo presencialmente.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la ausencia de Guerrero García no representa ningún inconveniente para la entrada en funciones de la nueva SCJN, ya que con ocho ministros se completa el quórum sin problema.

Una vez que esté en condiciones de hacerlo, la Mesa Directiva del Senado le tomará la protesta de Ley.

Arístides Guerrero sufrió un accidente vehicular en calles de la Ciudad de México el pasado 23 de agosto, luego de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras un viaje a Oaxaca.

