Aristegui Noticias dio a conocer que Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien vacacionó en Tokio por sus “extenuantes jornadas de trabajo”, se alojó durante 14 días en la habitación 3205 del hotel The Okura Tokyo, “considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón” donde habría pagado cenas de más de 47 mil pesos. La estancia, vacaciones de dos semanas, fue de 177 mil pesos, según el reportaje publicado de forma digital la tarde de este domingo.

Facturas en posesión de dicho medio contrastan con la misiva que compartió el morenista el pasado 5 de agosto, donde, según él, viajó en aerolíneas comerciales y sólo pagó 7 mil 500 pesos por noche de hospedaje.

Si bien, de acuerdo con el portal, esa última cifra es cierta, Andy López ocultó gastos ostentosos como las cuentas restauranteras que superan la totalidad del salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43 mil 957 pesos.

Además, detalló que actualmente no es posible hacer una comparación con el salario actual del secretario de Morena, ya que no ha actualizado sus obligaciones de transparencia y Camila Martínez, secretaria de Morena, no ha dado respuesta a pregunta expresa de Aristegui Noticias.

Andy López Beltrán, los gastos en Tokio y consumos en restaurantes

El medio, fundado por la periodista Carmen Aristegui, expuso dos facturas durante los 14 días de descanso del hijo del expresidente López Obrador.

La primera abarca del 15 al 21 de julio, y exhibe un gasto total de 500 mil 410 yenes, equivalente a 63 mil 57 pesos mexicanos. Al hospedaje, subraya, se le suman cargos por servicio a la habitación, un paquete de "fitness and spa", cuatro servicios de minibar y lavandería.

En la segunda factura, la fecha cubierta es del 22 al 28 de julio, y es por 905 mil 120 yenes, lo que equivale a 114 mil 164 pesos. En este último caso, además del cuarto, se cobraron servicios de restaurantes y un cargo adicional por "envío de objetos perdidos" para su recuperación.

Andy López Beltrán, por tanto, degustó alimentos en cuatro de los siete restaurantes y bares del hotel japonés. Según el portal, el martes 22 de julio se registró la comida más cara del morenista.

Ese día, afirma, la cuenta en el restaurante “Sasanka”, especializado en cocina japonesa sobre plancha de hierro, fue de 377 mil 600 yenes (47 mil 627 pesos).

