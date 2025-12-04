Después de 24 horas de discusión, que inició ayer a las 14:30 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de una Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Inmediatamente, se envió la minuta al Senado de la República, donde se prevé que la mayoría del oficialismo la discuta en fast track.

La discusión del dictamen en lo particular, inició a las 20:20 horas de ayer, y terminó hoy a las 14:10 horas, y se presentaron más de 500 reservas; al final la minuta quedó avalada por 324 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios en contra y dos abstenciones del PRI, PAN y MC.

Lee también Senado prevé darle fast track a minuta de Ley de Aguas

Del total de reservas, se aprobó un paquete de 18 que propusieron las bancadas de Morena, PT y PVEM, que aseguraron “atiende las inquietudes del sector agrícola”, pero que generó confrontación con las bancadas opositoras, quienes afirmaron que ninguna de ellas “solucionan lo que dicen solucionar”.

Destaca la modificación al artículo 22, que establece que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones, “no serán sujetos de transmisión”.

A dicho artículo se le agregó un párrafo en el que se puntualiza que los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión, y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán conforme al artículo 37bis, que establece: “La Autoridad del Agua resolverá mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la reasignación de volúmenes”.

También se aprobó una reserva al artículo 24 para establecer que las concesiones o asignaciones serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente, “siempre y cuando sus titulares lo soliciten entre los tres años previos al término de su vigencia y seis meses antes de su vencimiento”.

Se modificó el artículo 49, que originalmente puntualizaba que cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión, “no aplicará un cambio de uso cuando se trate de uso agrícola y pecuario”. En la reserva se agrega que tampoco aplicará cuando se trate de actividades acuícolas.

Se modificó el artículo 123 Bis 3 para establecer la pena mínima y máxima a quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Señala que cuando el volumen sea menor o equivalente a 50 mil litros, la pena será de tres a 5 meses de prisión, y cuando el volumen sea mayor a 50 mil litros, la pena será de seis a ocho meses de prisión.

Lee también Sheinbaum: Ley de Aguas, indispensable para el país; "quien no está de acuerdo es quien tiene muchísimas concesiones", dice

De igual forma, se avaló una reserva al artículo 123 Bis 5, que imponía penas de uno a ocho años de prisión a aquel funcionario que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos, a cambio de un beneficio para si, para su conyugue o parientes consanguíneos hasta el segundo grado; con la reserva, las penas serán de dos a 14 años.

En el quinto transitorio, donde se establece que la Conagua presentará un programa de regularización, se estableció que en la emisión de dichos lineamientos “se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento de agua”.

Finalmente, se agregó un séptimo artículo transitorio para establecer que durante la implementación de la nueva ley y la emisión de las nuevas reglas en materia de agua, se deberá llevar a cabo “una gestión hídrica responsable”.

Durante el debate, el coordinador del PRI, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunció que “ninguna de las reservas que se aprobaron solucionan lo que dicen solucionar”.

Además, denunció que nunca se consultó a los pueblos originarios: “Muestren la consulta a los pueblos originarios, muéstrenla, hagan algo, traidores a la patria”, exigió.

En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció: “Nunca dije que habían sido consultadas las comunidades para esta Ley”, pero aseguró que la Ley de Aguas y las reservas, atiende al sector agrícola.

Lee también FOTOS: Campesinos sitian San Lázaro; protestan en contra de reforma a Ley de Aguas

“Podemos debatir artículo por artículo para argumentar que lo que dicen es mentira. Yo entiendo que tienen que hablar para los campesinos, a los que engañaron, porque nunca hemos puesto en riesgo la concesión de los productores de México”, sentenció, al tiempo que las y los diputados guindas gritaban “traidores” “traidores” hacia la bancada del PRI.

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) destacó que la reforma refuerza el control del Estado sobre los recursos hídricos, la planeación nacional y las herramientas para prevenir el acaparamiento, los abusos y la corrupción en su manejo.

“Esta reforma sella la puerta que algunos buscan volver a abrir, y asegura que el manejo del agua sea responsable, justo y para el beneficio de todas las familias mexicanas. El agua no tiene partido, pero sí tiene destino: el bienestar del pueblo de México”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

al/mahc/apr