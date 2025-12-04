Los ánimos se encendieron en San Lázaro entre las diputadas y los diputados del PAN y PRI, quienes se enfrascaron en descalificaciones contra sus pares de Morena y PT.

El conflicto inició cuando el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, denunció que la reforma que se está aprobando nunca consultó a los pueblos originarios: “Muestren la consulta a los pueblos originarios, muéstrenla, hagan algo, traidores a la patria, yo también”, exigió mientras gritaba a la bancada de Morena.

En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció: “Nunca dije que habían sido consultadas las comunidades para esta ley”, pero aseguró que la Ley de Aguas y las reservas atienden al sector agrícola.

“Podemos debatir artículo por artículo para argumentar que lo que dicen es mentira. Yo entiendo que tienen que hablar para los campesinos a los que engañaron porque nunca hemos puesto en riesgo la concesión de los productores de México”, sentenció, al tiempo que las y los diputados guindas gritaban “traidores”, “traidores” hacia la bancada del PRI.

Los congresistas del PRI y del PAN siguieron reclamando la no realización de una consulta a los pueblos para socializar la ley del agua, por lo que el diputado del PT, Adrián González, solicitó la palabra:

“No existe la consulta que piden desde su ignorancia, porque el artículo 40 de la Ley General establece que todo lo concerniente a los pueblos originarios será contenido en la ley reglamentaria del segundo constitucional, que será discutida y aprobada después, y esa sí irá a consulta, ignorantes, canallas”, dijo.

La bancada panista dejó sus curules y caminó hasta los asientos del PT para encarar a los petistas, sin embargo, la presidenta, Kenia López Rabadán, pidió que volvieran a sus asientos, al tiempo que la bancada de Morena les gritaba “fuera”, “fuera”.

Ricardo Monreal pidió la voz y dijo a los opositores que “vienen a descalificar porque ya perdieron el debate”.

En respuesta, el líder de la bancada albiazul, Elías Lixa, reviró: “Nadie les concede que han ganado este debate, ustedes van perdiendo y van a seguir perdiendo porque no les asiste la razón. Se erigen como representantes de todos los pueblos, pero no consultan a ninguno”.

Un diputado del PT gritó “incompetente” a Lixa, por lo que el panista le gritó: “Si este fuera un concurso de incompetencia, usted ganaría el número uno, por incompetente”.

Ricardo Monreal dijo que “no será el criterio abusivo de una minoría insolente la forma en que vamos a debatir”, al tiempo que los panistas le gritaban “fuera, fuera”, motivo por el que Monreal pidió hablar en tribuna.

Mientras subía, los panistas denunciaron que la tribuna estaba siendo utilizada por la diputada del PAN, Paulina Rubio, por lo que también subieron a la tribuna para impedir que Monreal usara el micrófono.

El desencuentro se prolongó por cerca de una hora, y posteriormente se continuó con el debate.

