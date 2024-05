El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entre ayer viernes y hoy sábado encabezó la supervisión de obras de caminos y hospitales en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

En su cuenta de X, el jefe del Ejecutivo federal destacó que, pese a que estas supervisiones las hace de forma privada, sus simpatizantes se enteran y lo saluda.

"Aunque ayer y hoy sólo supervisamos obras de caminos y hospitales en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, la gente no deja de enterarse y nos encontramos y saludamos como antiguos compañeros".

Lee también López Obrador defiende a Nahle "es una persona integra" afirma

Mañana domingo 5 de mayo, el presidente López Obrador encabezará en la capital de Puebla, a las 10:30 horas la ceremonia del 162 aniversario del triunfo de la Batalla de Puebla, la última de su sexenio.

Ayer viernes en su conferencia matutina, el Mandatario federal destacó que, en su gobierno, nunca se ha dejado de conmemorarse este hecho histórico y el cual llamó a exaltar.

Acusó que en el periodo neoliberal se buscó que se acabara con estas conmemoraciones, algo que, indicó, su gobierno rechaza, pues estos hechos históricos son los que inspiran a la llamada Cuarta Transformación.

“Voy a participar en la conmemoración de la Batalla de Puebla, el domingo, el desfile en Puebla, 5 de mayo, el triunfo de los soldados mexicanos que se cubrieron de gloria al detener a las tropas francesas.

“Nunca hemos dejado de conmemorar un día, un hecho histórico, desde que llegamos al gobierno porque en ese pasado glorioso está el porvenir de nuestra patria. El que no sabe de dónde bien no va a saber nunca hacía dónde va. Los neoliberales corruptos querían que se acabara con la historia, el fin de la historia, nosotros no, porque en eso nos inspiramos”, dijo.

Lee también López Obrador supervisa avances del Tren Maya en Campeche

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apc