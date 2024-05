Reynosa, Tamaulipas.- Con lágrimas en los ojos, Alicia Vargas Beltran agradece a las mujeres que salvaron a su hijo de ser privado de la libertad por hombres pertenecientes a un grupo de drogadictos anónimos al salir del Puente Internacional Reynosa- Hidalgo.

Alicia, llama "ángeles" a estas mujeres que pusieron su vida en peligro para rescatar a Sergio de 16 años, estudiante en la escuela IDEA en McAllen, Texas a quien intentaron subir a una camioneta.

Está madre de familia recuerda con horror la voz de su hijo cuando vía telefónica le decía que lo estaban jalando para subirlo a una camioneta luego de cruzar hacia Reynosa por el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

"Siempre hablamos cuando sale y me dijo: mamá me están jalando, le dije quién y cuando me apagaron el celular sentí que me hundía, no se cómo llegué, cuando llegué me dijeron que se acababa de ir la camioneta".

Lee también Tamaulipas: intentan secuestrar a un joven en el Puente Internacional

Las mujeres lograron ponerlo a salvo, y los hombres y la mujer que intentaron privarlo de la libertad, optaron por huir. Foto: especial

En el vehículo, un grupo de hombres y una mujer del Centro de Rehabilitación Libertad por Reynosa, arribaron a la Plaza de la República que se encuentra a escasos dos metros del Puente Internacional y de inmediato, se abalanzaron sobre el joven. Este grupo, aseguraba que los padres de Sergio habían firmado para anexarlo en el centro, por lo que el estudiante comenzó a pedir ayuda.

"Aquí siempre están los del anexo, mi hijo me dijo que les tienen que comprar paletas o dulces porque se ponen agresivos, incluso una señora le había dicho que si le ayudaba a pasar una maleta y yo le dije que no tenía que pasarle nada a nadie"., asegura Alicia.

Ante los gritos de desesperación de Sergio, un grupo de madres de familia que esperan que sus hijos crucen de Estados Unidos a Reynosa, observaron estos hechos por lo que intentaron desesperadamente, quitarles al joven. Afortunadamente, las mujeres lograron ponerlo a salvo, y los hombres y la mujer que intentaron privarlo de la libertad, optaron por huir a bordo de la camioneta negra en la que llegaron.

"Estoy agradecida con las mamás porque dieron su vida, expusieron su vida. A mí hijo ya lo tenían arriba de la camioneta y ellas lo bajaron porque mi hijo les gritaba que lo ayudaran. Son ángeles que Dios puso en el camino de mi hijo, si no hubiera sido por ellas, no sé qué hubiera sido de mi hijo", asegura Silvia con un nudo en la garganta.

Lee también Llega convoy con más de 30 unidades del Ejercito a Reynosa, Tamaulipas

Está madre de familia recuerda con horror la voz de su hijo cuando vía telefónica le decía que lo estaban jalando para subirlo a una camioneta. Foto: especial

Pide, que si las mujeres pueden contactarla lo hagan, pues quiere agradecerles personalmente lo que hicieron por su hijo. "Hoy mi hijo ya no quiso ir a la escuela, tiene mucho miedo que nos hagan algo a su papá y a mi por levantar la denuncia. Le dije que no tuviera miedo, que teníamos que levantar la denuncia y no podíamos quedarnos callados".

La familia de Sergio levantó una denuncia y será la Fiscalía Del Estado de Tamaulipas, quien se encargue de conducir la investigación sobre estos hechos.

Autoridades aseguran que habrá mayor vigilancia en el Puente Internacional

Geovanni Barrios Moreno, Secretario de Seguridad Pública en Reynosa, aseguró que elementos de esta dependencia, así como de tránsito municipal, mantendrán vigilancia permanente en el Puente Internacional para garantizar la seguridad de los alumnos y de la ciudadanía en general. "Elementos de la Policía de Proximidad estarán aquí porque no vamos a tolerar la agresión a nuestros jóvenes, también los elementos de tránsito pueden atender estás situaciones. La realidad es que es privación ilegal de la libertad".

El Secretario de Seguridad informó que habló con un legislador y le hizo saber la necesidad de que se evalúe si una persona debe ser anexada contra su voluntad tan sólo porque un familiar firme para que los tengan seis meses o un año en un centro. Comentó que aunque no tienen autoridad para impedir que estos grupos se reúnan en el Puente Internacional, espera que la presencia de unidades y elementos de diversas corporaciones, impida que se congreguen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr