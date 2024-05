Tras error viral de Cartier, influencer encuentra auto Mercedez-Benz en 68 mil pesos

Después de que el caso de Rogelio, quien hace unos meses se volvió viral al obtener un par de aretes de oro rosa de Cartier, valorados en miles de pesos, por tan solo $237, ahora surge otro incidente de precio erróneo, esta vez involucrando a la empresa automotriz alemana Mercedes-Benz.

A través de su cuenta de X, la influencer perteneciente a la comunidad LGBT @Ramartinactriz compartió una publicación donde escribió lo siguiente: “Recuerdan lo q pasó con #cartier??? Anoche curioseando carros me pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tengo el código qr q me mantiene la oferta por varios meses … @Profeco Que procede? Deberían venderme el carro a este precio??”

Influencer encuentra auto Mercedez-Benz en 68 mil pesos

Aunque al principio dudaba del precio, la creadora de contenido optó por compartir su experiencia, y por medio de un hilo, explicó que visitó una de las sucursales para aprovechar la oferta y comprar el Mercedes Benz Clase A 35 AMG que vio en su página web. Sin embargo, uno de los vendedores le informó que, debido a que la sucursal era un concesionario, no podían honrar el precio, por lo que le aconsejó ponerse directamente en contacto con la marca.

“El vendedor me dio la razón. Yo llegué con mi QR que me lanza la página, y me dice: “pues sí, efectivamente el precio que te lanza la página es este, pero como nosotros somos concesionarios, simplemente somos vendedores de la marca no te podemos dar ese precio, pero la planta sí”. Entonces ¿qué procede?, ponerme en contacto con la marca”, expresó.

Después de este incidente, la marca automotriz alemana cerró su página web, por lo que ante esta situación, la influencer etiquetó a la Profeco para conocer los siguientes pasos, ya que subrayó su interés en comprar el automóvil.

“Si @Profeco @AtencionProfeco me dice que procede … me Lo compro a la de ya”, escribió.

Ante esta situación, la institución le indicó que debía dirigirse a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a su domicilio, llevando consigo toda la documentación que respaldara su caso, además de confirmar el tipo de moneda mencionada en el anuncio, para así iniciar el proceso de conciliación.

Influencer encuentra auto Mercedez-Benz en 68 mil pesos. Foto: Captura de pantalla

Este incidente ha generado un debate en las redes sociales, con varios usuarios cuestionando si se encontraba segura de que el precio estaba en pesos mexicanos, a lo que la influencer respondió afirmativamente, por lo que compartió una captura de pantalla como evidencia. Además, recalcó que el código QR que le arrojó mantenía la oferta durante varios meses.

Influencer encuentra auto Mercedez-Benz en 68 mil pesos. Foto: Captura de pantalla

Tras esto, algunos usuarios le dejaron comentarios como: “Yo digo que vayamos a pasear en tu nuevo auto, porque la Profeco debe resolver a tu favor”, “Yo digo que no seas egoísta… Y nos compartas el link mami”, “Tremendo rugido de tripa”, " El auto no puedes comprarlo en línea, por lo que no se perfecciona la compraventa. No puedes generar una orden de compra".

¿Cómo protege la Profeco a los consumidores?

Si una tienda o un proveedor se niega a respetar el precio exhibido por un producto debido a un error en su presentación, el consumidor deberá presentar una queja para que se aplique la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Protección al Consumidor, el proveedor “ está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.”

Si a pesar de esto el proveedor o la tienda se niega a pagar o a dar el artículo, la persona deberá levantar una queja ante la Profeco para que pueda aplicar sus derechos.

