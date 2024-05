Verónica Toussaint: ¿Quién era el novio de la conductora, quien la acompañó en su lucha contra el cáncer?

La noche del 16 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint, luego de tres años de luchar contra el cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de su noticiero en Imagen Noticias lamentó su partida y mandó condolencias a sus familiares.

Aunado a ello, diferentes personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto con emotivos mensajes.

No obstante, muchos se preguntan si la actriz tenía pareja; aquí te contamos.

¿Quién era el novio de Verónica Toussaint?

Durante el programa “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante, la presentadora contó detalles de su novio que conoció durante su lucha contra la enfermedad.

“‘El ‘güero’, que es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorada. Tener una ilusión mientras estoy viviendo esto y que él es un guerrerazo por aventarse el tiro de aguantarme e irme conociendo con todo esto”, dijo.

Asimismo, expresó: “Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si te quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”.

Finalmente, la conductora contó una graciosa anécdota del primer beso que se dio con su novio. “Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, después fuimos a mi casa, me da mi primer beso y me dice una joya: ‘besas cabr… por fa no te mueras’ y solté un carcajadón y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble y que además esta persona que decidió quedarse en mi peor momento físico y momento más intenso, espiritual y mental y le decía: ‘ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcan con mi energía, como soy yo’. Hizo que esos seis meses fueran increíbles”.

